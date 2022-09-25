MotoGP Japonya Grand Prix'sini Miller kazandı - Son Dakika
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MotoGP Japonya Grand Prix'sini Miller kazandı

25.09.2022 10:20
MotoGP Japonya Grand Prix'sini Miller kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının Avustralyalı pilotu Jack Miller kazandı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Japonya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının Avustralyalı pilotu Jack Miller kazandı.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. mücadelesi, Motegi kasabasıyla aynı adı taşıyan 4,8 kilometrelik pistte, 24 tur üzerinden yapıldı.

Yarışı baştan sona domine eden Miller, damalı bayrağı ilk sırada görerek bu sezon podyumun zirvesine çıkan 6. farklı pilot oldu.

Red Bull'un Güney Afrikalı pilotu Brad Binder, 3.409 saniye farkla ikinciliği, Prima Pramac takımından İspanyol Jorge Martin de 4.136 saniye geriden gelerek üçüncülüğü elde etti.

Bu sezon altı yarış kazanan ve Fransız Fabio Quartararo ile şampiyonluk mücadelesi veren İtalyan Francesco Bagnaia, son turda kontrolünü kaybederek yarış dışı kaldı. Bitime dört yarış kala puan farkını 18'e çıkaran lider Quartararo şampiyonluk yolunda avantaj sağladı.

Şu ana kadar Francesco Bagnaia'nın (Ducati Lenovo takımı) 6, Enea Bastianini'nin (Gresini) 4, Fabio Quartararo'nun (Monster Energy Yamaha) 3, Miguel Oliveira (Red Bull KTM), Aleix Espargaro (Aprilia) ve Jack Miller'ın (Ducati Lenovo takımı) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Japonya Grand Prix'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Fabio Quartararo (Fransa): 219 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 201

3. Aleix Espargaro (İspanya): 194

4. Enea Bastianini (İtalya): 170

5. Jack Miller (Avustralya): 159

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Kaynak: AA

Japonya, Lenovo, Ducati, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MotoGP Japonya Grand Prix'sini Miller kazandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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