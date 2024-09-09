MXGP Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Spor

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar'da düzenlenen Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP Türkiye), sona erdi.

Dünyanın en iyi motokros pisti ödüllü Afyonkarahisar pistinde düzenlenen organizasyonda Dünya Kadınlar Şampiyonası (WMX), Motokros Dünya Şampiyonası (MXGP) ile Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2) yarışmaları yapıldı.

MXGP Türkiye, izleyicilerin coşkusu, çekişmeli yarışlarıyla uzun yıllar akıllardan çıkmayacak. 7,3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3,5 milyar kişinin televizyonları başında izlediği yarış bu yıl da en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Şampiyona Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde bu yıl 7'nci kez Türkiye'de düzenlendi.

Hollandalı Lotte Van Drunen, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası'nı (WMX) Türkiye'de kazandı. Yamaha ve Hollanda ekibi büyük coşkuyla şampiyonluğu Afyonkarahisar'da kutladı.

Şampiyonanın ödül törenine Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyonkarahisar milletvekilleri, il protokolü ve çok sayıda motor tutkunu katıldı.

MXGP Türkiye'nin kazananı İspanyol Jorge Prado oldu

MXGP Türkiye yarışını Jorge Prado kazanırken, Tim Gajser ikinci, Jeremy Seewer üçüncü olarak tamamladı.

Şampiyona sıralamasında ise Tim Gajser liderliği bırakmadı. Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) yarışında Team HRC'den Honda yarışçısı Sloven Tim Gajser puanını 910'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Red Bull GASGAS Factory Racing'den GASGAS pilotu İspanyol Jorge Prado 896 puana yükselirken, Red Bull KTM Factory Racing takımından KTM pilotu Hollandalı Jeffrey Herlings ise 857 puanla zirve takibini sürdürüyor.

İlk yarışı Kawasaki Racing Team MXGP'den Kawasaki pilotu İsviçreli Jeremy Seewer önde tamamladı. Monster Energy Yamaha Factory MXGP takımından Yamaha pilotu Fransız Maxime Renaux ikinci ve Red Bull GASGAS Factory Racing'den GASGAS pilotu İspanyol Jorge Prado üçüncü oldu.

İkinci yarışı ise Jorge Prado lider tamamladı. Prado'yu Tim Gajser ve Jeffrey Herlings takip etti.

Öte yandan bu sınıfta Türkiye adına yer alan Ata Kuzu 23. ve Batuhan Demiryol da 24. sırada yer aldı.

Gençlerde Coenen rüzgarı esti

Dünya Gençler Motokros Şampiyonası (MX2 Türkiye) yarışını Belçikalı Lucas Coenen kazandı.

MX2 Türkiye yarışında dünya sıralamasında Kay de Wolf liderliği sürdürürken, Lucas Coenen ve Simon Laengenfelder onu takip ediyor.

İlk yarışı Nestaan Husqvarna Factory Racing takımından Husqvarna pilotu Belçikalı Lucas Coenen birinci sırada tamamladı. Coenen'i Red Bull GASGAS Factory Racing takımından GASGAS pilotu Simon Laengenfelder ve Red Bull KTM Factory Racing takımından KTM pilotu Belçikalı Liam Everts takip etti.

Kıyasıya mücadelenin olduğu ikinci yarışı ise yine Lucas Coenen kazandı. Aynı takımdan Hollandalı Kay de Wolf ikinci olurken, Monster Energy Triumph Racing'den Triumph pilotu Danimarkalı Mikkel Haarup ise üçüncü sırayı aldı.

MX2 sınıfında mücadele eden Yiğit Ali Selek 20. sırada yer alarak, genel klasmanda üç puanın sahibi oldu.

Kadınlarda Hollandalı Van Drunen şampiyon oldu

2024 yılı Dünya Kadınlar Motokros şampiyonu de Baets Yamaha MX-Team takımından Yamaha pilotu Hollandalı Lotte Van Drunen oldu.

WMX'in 7 etaptan oluşan dünya şampiyonasının ikinciliğini RFME Spain National Team takımında GASGAS'tan İspanyol Daniela Guillen, üçüncülüğü ise MXFONTARACING takımından GASGAS ile yarışan İtalyan Kiara Fontanesi aldı. Markalar sıralamasında ise Yamaha şampiyonluğunu ilan etti.

WMX Türkiye'yi Daniela Guillen birinci sırada bitirdi. F&H Racing Team takımından Kawasaki ile yarışan Yeni Zelandalı Courtney Duncan ikinci, Kiara Fontanesi ise üçüncü sırayı aldı.

Türkiye adına yarışan Irmak Yıldırım 25'inci, Selen Tınaz da 27. sırada mücadeleden ayrıldı.

Avrupa Motokros Şampiyonası'nın kazananı Fransız Mathis Valin

Avrupa Motokros Şampiyonası (EMX250) Türkiye etabını BUD RACING-Kawasaki takımından Fransız Mathis Valin kazandı.

EMX250 Türkiye'de ikinciliği Beddini GASGAS Factory Juniors takımından GASGAS pilotu İtalyan Valerio Lata alırken, üçüncülüğü ise Gabriel SS24 KTM takımından KTM pilotu Hollandalı Cas Valk elde etti. EMX250'de şampiyonluk son yarış olan İspanya etabına kaldı.

Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'den genç sporcular Efe Kemal Hıd (16), Mehmet Emin Musaoğlu (18), Akil Ulusan (19), Mehmet Yiğit Kara (20), Aras Yıldırım (21), Ahmed Buğra Geren (22), Salih Yiğit Teker (23), Eren Defineci (24) ve Baran Kocaman (25) yer aldı.