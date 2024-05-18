Motokros Şampiyonalarının İlk Gün Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Motokros Şampiyonalarının İlk Gün Programı Tamamlandı

Motokros Şampiyonalarının İlk Gün Programı Tamamlandı

Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk gün programı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde tamamlandı. 6 ülkeden 158 sporcu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonda mücadele etti. Parkurda antrenman ve sıralama turları yapılan şampiyonada, MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran ve kadınlar kategorilerinde yarışlar gerçekleştirildi. Final yarışları ise yarın yapılacak.

18.05.2024 19:25
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Motokrosta Türkiye KAYO, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk gün programı tamamlandı.

Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen organizasyonlarda, 6 ülkeden 158 sporcu mücadele ediyor.

Parkurda 3 şampiyonanın MX, MX1, MX2, MX2 junior, MX125, MX senior, veteran ve kadınlar kategorilerinde antrenman ve sıralama turları yapıldı.

İlk günkü programda yer alan MX, veteran ve 50 cc kategorilerinin 1. yarışları gerçekleştirildi.

Şampiyonaların final yarışları yarın yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Motokros Şampiyonalarının İlk Gün Programı Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motokros Şampiyonalarının İlk Gün Programı Tamamlandı - Son Dakika
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