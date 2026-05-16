Motokros Şampiyonası Afyon\'da Başladı

Motokrosta Türkiye, Avrupa Gençler ve Balkan Motosiklet Birliği (BMU) şampiyonalarının ilk günü sona erdi.
Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen organizasyonda 6 ülkeden yaklaşık 150 sporcu mücadele ediyor.
Parkurda 3 şampiyonaların antrenman ve sıralama turları yapıldı.
İlk gün programında yer alan MX, MXS, Vetaran ve MX 50 kategorilerinin 1. yarışları gerçekleştirildi.
Şampiyonaların final yarışları yarın yapılacak.
