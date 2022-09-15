Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Tuzla Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, mini, junior, senior, master ve TOSFED Micro Destek Kupası yarışları yapılacak.

Kaynak: AA

Türkiye, Eylül, Tuzla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › MOTUL 2022 Türkiye Karting Şampiyonası Tuzla'da devam edecek - Son Dakika

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