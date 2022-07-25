Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff'e kiralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff'e kiralandı

25.07.2022 17:23
Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff'e kiralandı

Kocaelispor, Senegalli genç futbolcusu Mouhamed Diop'u 1 yıllığına Sheriff'e kiraladı.

Kocaelispor, Senegalli genç futbolcusu Mouhamed Diop'u 1 yıllığına Sheriff'e kiraladı.

TFF 2. Lig ekibi Kocaelispor, yabancı futbolcularından biriyle daha yollarını ayırdı. Senegalli genç futbolcu Mouhamed Diop, 1 yıllığına Moldova'nın Sheriff kulübüne kiralandı. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Başkan Engin Koyun, Diop'un kiraya verilip takım lig yükseldiğinde de hizmetine devam etmesini istediklerini belirtmişti. 21 yaşındaki Diop'un 2026 yılına kadar Kocaelispor ile sözleşmesi bulunuyor. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Mouhamed Diop, bir yıllığına Moldova temsilcisi FC Sheriff takımına kiralanmıştır" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Tff'den Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'ne '4 Yıldızlı Halı Saha' Unvanı Tff'den Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisi'ne '4 Yıldızlı Halı Saha' Unvanı Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı Isparta 32 Spor, Yusuf Şimşek ile anlaştı
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Moldova, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff'e kiralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Sosyal medya tüm gün bunu konuştu! Arda Turan, "Orhan Veli Gencebay" paylaşımlarına açıklama geldi
16:51 Nazan Öncel'in ev fiyatlarıyla ilgili yorumuna Cenk Eren'den dikkat çeken yanıt
16:47 Trump, LGBT'yi öne çıkaranlara tepki gösterdi: Bu topluluk, solcu cinsiyet ideolojisine ve toksik bir ırk teorisine inanmış
16:43 Şeyma Subaşı, evlenme kararı alıp ayrıldığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi ile tekrar barıştı!
16:39 Otomobilde stokçuluk tartışmaları vardı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti
16:24 Spor yorumcusu Cem Dizdar sunucuyu çileden çıkardı: Her soru mantıklı mı oluyor? Ne yapayım ağabey!
16:21 Zorbalığa uğradığı için ormana kaçtı! Yıllar sonra köyüne getirildi
16:07 Gündüz vakti gözlerinin önünde çocuk kaçırıldı! Fransızların umrunda olmadı
15:58 Gece kulübünde facia! Sevgilisini kucağına alan adam ortalığı karıştırdı
15:57 Niğde'de 'pompalı tüfekli' arazi kavgası! 2'si kardeş 3 kişi yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 17:23:43. #1.11#
SON DAKİKA: Mouhamed Diop, 1 yıllığına Sheriff'e kiralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement