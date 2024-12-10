Mourinho: Bilbao'ya Karşı Zor Ama Karmaşık Değil - Son Dakika
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Mourinho: Bilbao'ya Karşı Zor Ama Karmaşık Değil

Mourinho: Bilbao\'ya Karşı Zor Ama Karmaşık Değil

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, Athletic Bilbao maçında zorlu bir karşılaşma beklediklerini belirtti.

10.12.2024 18:25
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Athletic Bilbao'nun karmaşık bir takım olmadığını vurgulayarak, "Onları analiz etmek karmaşık değil ama onlara karşı oynamak karmaşık. Sadece zor bir maç olacağını düşünüyorum ama karmaşık bir maç olacağını düşünmüyorum" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın saat 18.30'da evinde İspanyol temsilcisi Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Bu müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler maç saatini beklemeye başladı. Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho, basın toplantısında soruları yanıtladı. Rakip takımla ilgili görüşlerini aktaran Mourinho, "Bilbao'nun sürpriz takım olduğunu düşünmüyorum. Sadece yapmış oldukları şeyi iyi yapıyorlar. Teknik direktörleri birkaç yıldır orada. Savunmada ne yaptıkları çok net. Organizasyon olarak neler yaptıkları çok net. Her şey çok belirgin. Karmaşık bir takım değil, onları analiz etmek karmaşık değil. Ama onlara karşı oynamak karmaşık. Sadece zor bir maç olacağını düşünüyorum ama karmaşık bir maç olacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

"Ligi kazanabileceğimize inanıyorum"

Süper Lig'de Galatasaray ile olan 6 puanlık fark ve Pep Guardiola ile ilgili atışmalarına yönelik sorulan soruya Mourinho şu yanıtı verdi:

"Önceliğim her zaman bir sonraki turnuva, bir sonraki maç. Bilbao maçı bittikten sonra önceliğimiz Süper Lig olacak. 6 puanlık bir fark var. Lig uzun bir maraton. Ben yapmış olduğumuz işe güveniyorum. Mücadele edeceğimizden eminim. Buna güveniyorum. Kazanabileceğimize inanıyorum. Düşüncemi hiçbir şey değiştiremez. Pep ile 3 yıl birlikte çalıştık. Ben asistan hocayken o oyuncuydu. Ben onu seviyorum o da beni seviyor. Onların küme düşmesini istiyor olmam gerçek değil. Ben adaleti görmek isterim. Küçük takımlar limitlerini 5-10 Euro aştığı zaman ceza alabiliyor. Ben de Roma'dayken limitlerden çok fazla çektim. Büyük çarkların kuraldan kaçabiliyor olmasından memnun değilim. Futbolu çok seven bir insan olarak tek istediğim şey adalet."

"Yarın sonucu alacağımızı düşünüyorum"

Athletic Bilbao'nun hızlı hücumları ve fiziksel oyununa karşı aldıkları önlemle ilgili sorulan soruya Portekizli teknik adam, "Neler yapmış olduğumuza dair konuşmayacağım. İdmanı izlettirmememizin sebebi var. Rakibi çok iyi şekilde analiz etmişsiniz. Kanatlarda oynayan iki kardeş çok tehlikeliler. Geriden gelen oyuncular da agresifler. Rakibi kalite olarak sizler iyi biliyorsunuz. Bizim nasıl oyun sergileyeceğimizi söyleyemem. Çok kısıtlı kadromuz var. Çağlar yarın kulübede olacak, hala zamana ihtiyacı var. Prag'da çok iyi bir takıma karşı oynadık. Ama sahada iyi savaş sergiledik. Yarın da sonucu alacağımızı düşünüyorum" yanıtını verdi.

"Beşiktaş maçı öz güvenimizi etkilemedi"

Yarınki mücadelede kazanma ihtimallerinin daha yüksek olduğunun altını çizen Mourinho, sözlerine şöyle devam etti:

"Fred cezalı. Bazı oyuncular Avrupa listesinde değil. Çok fazla opsiyonumuz yok. Bizler birlik olmuş takımız. Zor bir maç olacak, rakip için de zor bir maç olacak. Her şeyin mümkün olduğunu düşünüyorum. Kazanma ihtimalimiz kazanamama ihtimalinden daha yüksek olduğuna inanıyorum. Beşiktaş maçı 10 defa oynansın 8'ini biz kazanırdık, 1 maç berabere biter, 1 maçı onlar kazanırdı. Futbolda daha fazla pozisyona giren takım maç kaybedebiliyor. Futbolun güzelliği bu. Beşiktaş için o gece harika geceydi. Öz güvenimizi etkilemedi. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Takımın mutluluğunu etkiledi. Biz kazanabilmek için yeterli oyunu sergiledik. Bence ilk golü atsaydık maçı rahat alırdık. Ayağa kalkmamız gerekiyor. Profesyonel insanız. Hemen iki gün sonra bir maçımız daha var. O gün gelip Samandıra'da kaldım. Ağlamak için vaktiniz yok. Sakin olalım, dengeli olalım. Duygularımızı kontrol edelim. Tekrar güleceğiz ve bu çok yakın zamanda olacak."

"11 puan yeterli olacaktır"

Avrupa Ligi'nde puan hesabı yapıp yapmadığına dair sorulan soruya Mourinho, "Şu anda artık puanlara bakıyoruz. Hissiyatımız 3 puanın bir üst tura çıkacağı yönünde. Bunu ne kadar erken başarırsak iyi olur. Önümüzde 3 maç daha var. Bence 11 puan yeterli olacaktır. Yarın kazanmak için oynayacağız. Biz mümkün olduğu kadar çabuk sonuç almak için oynayacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mourinho: Bilbao'ya Karşı Zor Ama Karmaşık Değil - Son Dakika

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