Mourinho'dan Fenerbahçe'de Rotasyon - Son Dakika
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Mourinho'dan Fenerbahçe'de Rotasyon

Fenerbahçe, Gaziantep FK'ye karşı 5 oyuncu ile kadro rotasyonu yaptı. İrfan Can 11'de döndü.

02.12.2024 21:17
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Slavia Prag maçının ilk 11'ine göre kadrosunda önemli sayıda rotasyona gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada Slavia Prag maçına göre 5 ismi değiştirdi.

Sarı-lacivertlilerde Prag deplasmanında ilk 11'de forma giyen isimlerden Mert Müldür, Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin ve Edin Dzeko, Gaziantep FK karşısında yedek soyundu.

61 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Rodrigo Becao, Filip Kostic, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın ve Youssef En-Nesyri'yi sahaya sürdü.

Gaziantep FK karşısında kalede yine Dominik Livakovic'e görev veren Portekizli teknik adam, savunma hattını Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Rodrigo Becao ve Filip Kostic'den oluşturdu. Orta ikilide Fred Rodrigues ile İsmail Yüksek görev alırken hücum hattında İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic ve Oğuz Aydın forma giydi. Mourinho, gol yollarında ise Youssef En-Nesyri'yi tercih etti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Alexander Djiku, Mert Müldür, Yusuf Akçiçek, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

5 eksik

Fenerbahçe, Gaziantep FK karşısında 5 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı.

Bu isimlerin yanı sıra Cengiz Ünder ile Bartuğ Elmaz da teknik heyet tercihi nedeniyle kadro dışında kaldı.

Amrabat ile Szymanski yedekte

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski, müsabakaya yedek kulübesinde başladı.

Mourinho, Slavia Prag maçında mide enfeksiyonu nedeniyle kadroda yer almayan Sofyan Amrabat ile Sebastian Szymanski'yi yedeklere yazdı.

Tadic "10" numarada

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Dusan Tadic, Gaziantep FK maçına 10 numara pozisyonunda başladı.

Bu sezon ağırlıkla sağ kanatta görev yapan Tadic, ilk kez forvet arkasında şans buldu.

İrfan Can 5 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, 5 maç sonra 11'e döndü.

Son olarak ligin 10. haftasında 27 Ekim'de Bodrum FK maçında ilk 11'de görev alan İrfan Can, sakatlığı nedeniyle Az Alkmaar ve Sivasspor maçlarında kadroda yer alamadı.

Ligde Kayserispor maçında kadroya girmesine rağmen oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Slavia Prag müsabakasında ise maça sonradan dahil oldu.

İrfan Can, 38 gün sonra 11'de forma giydi.

Djiku'ya derbi önlemi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, derbi öncesinde deneyimli savunmacısı Alexander Djiku'yu riske etmedi.

Gaziantep FK maçına 3 sarı kartla çıkacak Djiku, kart görmesi durumunda haftaya Beşiktaş derbisinde cezalı olma riskini taşıyordu.

Mourinho, Djiku'nun yerine karşılaşmada Rodrigo Becao'yu ilk 11'de başlattı.

Oğuz, taraftarı önünde ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın, bu sezon taraftarı önünde ilk kez 11'de şans buldu.

Sezon başında sarı-lacivertli takıma katılan 24 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaya kadar ilk 11'de sahaya çıkmadı.

Ligde geçen hafta ilk 11 çıktığı Kayserispor maçında çok etkili oynayan Oğuz, 2 gol, 1 asistlik performansıyla dikkati çekti.

Mourinho, 24 yaşındaki futbolcusunu Kadıköy'de ilk kez taraftarı önünde 11'de başlatarak ödüllendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho'dan Fenerbahçe'de Rotasyon - Son Dakika

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