Mourinho\'dan Samsunspor Maçı Yorumları

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Tredyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, "Oyunun kontrolü bizdeydi. Bence maçın içerisinde dinamiği değiştiren şey, saha içerisinde 1 kişi eksik kaldığımız andı." dedi.

Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkçe bilmediğini ancak oynamayan oyuncular hakkında gelen soruları anlamaya başladığını dile getirdi.

"Maçtan önce Tadic oynuyor niye İrfan Can Kahveci oynamıyor?" diye kendisine soru geldiğini aktaran Mourinho, "O sırada 2-1 öndeydik ve rakibimiz baskı kuruyordu. En mantıklı şey ortalar yapmaktı, duran toplar oluyordu, kornerler oluyordu, kenar faulleri oluyordu. Dolayısıyla Jayden gibi hava toplarında önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, 1.88 boyunda önemli bir oyuncunuzu kaybettiğiniz zaman, eğer yerine 1.70 boyunda bir oyuncu koyarsanız, o zaman başınız belaya girer. Durum bu şekilde." ifadesini kullandı.

Mourinho, rakiplerle aralarındaki farkın 2 puan daha açıldığını belirterek, "Direkt rakiplerimize mesafemiz 2 puan arttı. Bunun sezon sonunda nasıl etki edeceğini şimdiden bilemem. Çünkü sihirli bir beynim yok. Şunu söyleyebilirim ki Bodrumspor maçında 3 puan almak için savaşacağız. Galibiyete dönmek için savaşacağız. Öngörebileceğim tek şey bu. Dolayısıyla ben bugünkü puan kaybının şimdiye etkisini değerlendirebilirim. Yanılmıyorsam bir maçımız eksik ve 8 puan fark olduğu durum bu bizim için." yorumunu yaptı.

Szymanski ve En-Nesyri'nin net pozisyonlar kaçırdığına işaret eden Mourinho, şunları kaydetti:

"Bizim maç içerisinde kolektif olarak en iyi olduğumuz an aslında Szymanski girdiğ pozisyon, o şuttu, neredeyse sağ kenarından gol diye kutluyordum, ama yanıldım. Bakış açımdan dolayı gol gibi geldi bana. En-Nesyri'nin pozisyonunu da neredeyse kutlayacaktım. Harika bir pas, harika bir kontrol, çok güzel bir vole. Orada da topun giriyor olduğunu düşünmüştüm. En iyi periyodumuz aslında 1-1 sonrasındaydı. Daha sonrasında 2-1'i de bulduk ve 3-1'i bulmak için çabaladık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Bence maçın içerisinde dinamiği değiştiren şey, saha içerisinde 1 kişi eksik kaldığımız andı. O sırada aslında birazcık mutsuzdum çünkü oyuncularımın hiçbirinde o vizyonu, o tecrübe, o bilgi yoktu. Maçı durdurmaları gerektiğine dair. Yaklaşık 4 dakika Jayden dışarıdaydı ve 4 dakika boyunca bir kişi eksik oynadık. Orada maçın değişmeye başladığını düşünüyorum. Orada rakibimiz bizim üzerimizde daha fazla baskı kurdu bir kişi eksik olduğumuz için. Bence maçın içindeki kritik an buydu. Onun dışında oyunu kontrol ediyorduk. En-Nesyri oyuna girmişti, Dzeko'dan daha taze şekilde girdi, daha hızlı, arkaya koşuları yapıyordu, harika bir pozisyona girdi ve o gol kaçmamış olsaydı maç biçim için bitebilirdi. Şansız andı bizim için."