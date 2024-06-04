Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti - Son Dakika
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Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti

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Fenerbahçe'deki tarihi seçim için geri sayım sürerken, başkan adaylarından Aziz Yıldırım'ın listesinden beklenmedik bir istifa geldi. İş insanı Kemal Fatih Aslan, kendisinin haberi olmadan yönetim listesine yazıldığını belirterek Yıldırım'ın listesinde yer almayacağını açıkladı. Aslan ayrıca, seçimde mevcut başkan Ali Koç'u destekleyeceğini duyurdu.

04.06.2024 17:19
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Fenerbahçe'de 8-9 Haziran tarihinde yapılacak olağan seçimli genel kurula sayılı günler kala tansiyon oldukça yüksek. Başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında gerilimi artıran açıklamalar yapılırken, Aziz Yıldırım'ın açıkladığı yönetim kurulu listesinde sürpriz bir ayrılık daha yaşandı.

HABERİ OLMADAN LİSTEYE YAZMIŞLAR

Daha önce, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Aziz Yıldırım'ın yönetiminde yer alacağı iddiasını yalanlarken, şimdi de iş insanı Kemal Fatih Aslan da kendisinin haberi olmadan yönetim listesine yazıldığını açıkladı.

Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti

İSTİFA ETTİ, ALİ KOÇ'U DESTEKLEYECEK

Seçimde Ali Koç'u destekleyeceğini duyuran Aslan, "Değerli Fenerbahçe Ailem, 23 Mayıs 2024 tarihinde Başkan adaylarımızdan Sayın Aziz Yıldırım'ın Yönetim Kurulu listesinde olduğumu öğrendim. Sayın Aziz Yıldırım'ın beni listesine yazması onur verici bir durumdur. Ancak adım listeye hiçbir bilgim olmadan, benimle herhangi bir istişare yapılmadan yazılmıştır. Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde yer almayacağımı, Olağan Seçimli Genel Kurulumuzda Başkan Adayımız Sayın Ali Y. Koç'u destekleyeceğimi paylaşıyorum. Kongremizde her iki adaya da başarılar diliyorum" açıklamasını yaptı.

Mourinho\'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım\'ın en yakını Ali Koç\'un yanına geçti

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Son Dakika Spor Mourinho'dan sonra bir darbe daha! Aziz Yıldırım'ın en yakını Ali Koç'un yanına geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • YoH null: taraftar olarak aziz yildirim diyorum önemli olan taraftarın kimin yanında oldugudur geri kalanın bir önemi yok takımı taraftar ayakta tutar taraftar yoksa takım da yoktur 13 3 Yanıtla
    Sinan Altintas: Alikoç BAŞKAN GS YİNE ŞAMPİYON 5 1
  • Depechs Modes: azivv fark yer 6 3 Yanıtla
  • H celik: Ali koc finansal olarak tehdit ediyor belliki. 6 0 Yanıtla

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