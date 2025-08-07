Mourinho, Feyenoord Maçını Değerlendirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord maçının ardından yaptığı açıklamada, "İkinci maçı stadımızda oynayacağız ve taraftarlarımızın da desteğiyle turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Hollanda deplasmanında Feyenoord'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından Teknik Direktör Jose Mourinho açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Mourinho, "Şansı dün ve daha önceden de belirtmiş olduğum gibi %50-50 görüyorum. Şu anda devredeyiz ve devrede 2-1 gerideyiz. Bugün özellikle ikinci yarıda çok daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ama belirtmiş olduğum gibi turun devresindeyiz. Tabii ki maçın sonucundan dolayı üzüntü yaşıyoruz çünkü ikinci yarıda çok çok iyiydik. Oyunu domine ettik. Rakibe hiç pozisyon imkanı vermedik ve rakibimiz çok fazla zorluk yaşadı. Aslında 1-1'i de bulduk ama sonrasında olmaması gereken bir durum oldu. Soyunma odasında oyuncularıma şunu söyledim: Eğer bu bir Türkiye Ligi maçı olsaydı bu sonuç dramatik olurdu. Çünkü bu şekilde son dakika puan kaybetmemeniz gerekiyor ama bu bir Avrupa eleme maçı olduğu için durum o kadar dramatik değil. Çünkü bu devrenin ikinci yarısını evimizde oynayacağız ve bu maça hazırlanmak için bir haftamız var. Bu süreçte takıma geç katılanların bu maça hazırlanabilmesi için bizler açısından iyi olacak. Bugün takımımın iyi bir performans gösterdiğini düşünüyorum. İyi bir karakter sahaya koydu ve taktiksel olarak iyiydi. Eğer geçen sene oynadığımız Lille'deki maçla kıyaslarsam bugünkü takımım çok daha sağlamdı ve çok daha hazırdı. İkinci maçı stadımızda oynayacağız ve taraftarlarımızın da desteğiyle turu geçeceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"İkinci yarıda takımın çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum"

İkinci yarıdaki oyuncu değişiklikleri ve oyunla ilgili de Portekizli çalıştırıcı, "Aslında tam da bir plan değişikliği değildi. İlk yarının son 10-15 dakikasında takımın performansı iyiydi. İkinci yarının başında değişiklikler öncesi de takımın performansı iyiydi. Nelson harika ve kaliteli bir futbolcu. Özellikle topu ön bölgeye taşıma ve içeri kat etme gibi özellikleri de çok iyi olan oyuncu. Jhon da en iyi fiziksel durumunda değil ama onun varlığı da her zaman çok hareketli ve faydalı bir oyun sergiliyor. İkinci yarıda takımın çok iyi performans sergilediğini düşünüyorum" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL