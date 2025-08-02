Mourinho gala gecesine katılmadı! İşte sebebi

Fenerbahçe ile Chobani arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasının gala gecesine, bir tek teknik direktör Jose Mourinho katılmadı.

Chobani ile imzalanan sponsorluk anlaşmasının gala gecesi, Portekizli teknik adamın da konakladığı otelde yapıldı. Jose Mourinho, müsaitti ama Feyenoord maçına çalıştığı için salona 5 dakikalığına bile uğramadı.

"ÇALIŞIYORUM, GELEMEM"

Portekizli teknik adamın hiç değilse 5 dakika selam vermek için odasından etkinliğin yapıldığı salona inmesi beklendi. Ancak Mourinho, "Feyenoord maçına çalışıyorum. İnemem" diye haber gönderdi.