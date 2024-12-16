Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı - Son Dakika
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Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı

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Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya karşı kaybettiği maçta hata yapan Samet Akaydin'a Jose Mourinho sahip çıktı. Portekizli antrenör RAMS Başakşehir galibiyetini "arkadaşım" olarak nitelendirdiği Samet'e armağan etti ve ona duygusal sözlerle destek verdi.

16.12.2024 09:42  Güncelleme: 09:56
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Fenerbahçe'nin Athletic Bilbao'ya kaybettiği maçta hata yapan Samet Akaydin'a taraftarın tepkisi vardı. Protesto ile karşılaşan Samet RAMS Başakşehir maçında forma giymedi.

SAMET'E SAHİP ÇIKTI

Maç sonunda ise Mourinho onu unutmadı. Mourinho galibiyeti ona armağan ederken söylediği duygusal sözler de dikkat çekti. Mourinho, Samet için 'arkadaşım' ifadesini kullandı.

Samet Akaydin'in Athletic Bilbao maçında yaptığı hata protestolara neden olmuş ve Samet için büyük bir moral bozukluğuna yol açmıştı.

Bu maçta forma giymeyen Samet'e maç sonunda Mourinho'dan destek geldi. Mourinho, "bu maçtaki ufacık katkımı arkadaşım Samet'e armağan ediyorum" dedi.

Taraftarların tepki gösterdiği Samet\'e Mourinho sahip çıktı

Athletic Bilbao, Jose Mourinho, Fenerbahçe, Başakşehir, 3-sayfa, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarların tepki gösterdiği Samet'e Mourinho sahip çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Yusuf Yücel:
    Yusuf Ayçiçek sametten iyidir. 5 0 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Samet yere bakip ezbere pas atiyor. Adam topa bakiyor. Heyecan yapiyor. 31 yasinda ama ogrenmeye devam etmesi gerek 4 0 Yanıtla
  • null:
    İnsanı kaybetmek değil,kazanmak önemli,adam helal olsun,insanlık bu ,birdaki maçta Samet kanat takıp oynayacaktır, 3 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Samet tam saatli bomba.milli takımı,fatih terimi.ismail kartalı,jesusu yaktı.2 hafta önce yediğimiz golde gecen haftaki hatalı geri pası olacakmiş değil.gönderilip yerine düzgün bir oyuncu alınması lazım 0 0 Yanıtla
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