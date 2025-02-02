Mourinho: Galibiyeti Hak Ettik - Son Dakika
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Spor

Mourinho: Galibiyeti Hak Ettik

Fenerbahçe, Rizespor'u 3-2 yenerek galibiyeti hak ettiklerini vurguladı. Mourinho tartışıldı.

02.02.2025 23:48
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, duygusu yüksek bir maçta galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, son maçlarda takımın geriye düşmesinin sebebiyle ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerine başladı. İronik bir cevap veren Mourinho, "Sebebi oyuna duygu katmak istememiz. Önce yenik duruma düşüyoruz, sonra kazanıyoruz. Bu sayede herkes her duyguyu yaşamış oluyor. İlk golü yemeyi bilerek yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa maçlarının ardından Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ligdeki karşılaşmalar öncesinde dinlenme süresiyle ilgili konuşan Mourinho, "Avrupa Ligi'nde bir sonraki turda ikinci ayak oynandığı zaman, onlar derbi öncesinde ikinci maçı evlerinde oynayacaklar, biz Belçika'da oynayacağız. Bizim maçımız İstanbul saatiyle 23.00'te onların maçı 19.00'da başlayacak." açıklamasını yaptı.

"Bana göre maçın en kötü periyodu son bölümdü"

Avrupa maçının ardından ilk 11'de 6 değişikliğe gittiklerinin altını çizen Portekizli teknik adam, "Belki bu bir riskti. Avrupa maçı fiziksel olarak yorucuydu, duygusal anlamda da yoğundu. Ama bu akşam maçın başındaki hataların o maçla ilgili olduğunu düşünmüyorum. O dakikalarda oynamamız gerektiği gibi değil, stadyumun istediği gibi oynadık. Uzatmalar oynanıyorken topu tutmalısınız ve rakip topa dokunamamalı. Ama biz farklı bir şey yaptık. 11'e 9'ken risk aldık. Orada kontrolü sağlamamız gerekiyordu." diye konuştu.

Oyuncularını 2-0'dan sonraki tutumu için övdüğünü belirten Mourinho, şöyle konuştu:

"Ama üst düzey takımlar duygularını kontrol edebilmeliler. Bana göre maçın en kötü periyodu son bölümdü. Bu şekilde oynayamayız. Sanırım o sırada sakin kalan tek kişi bendim. Duygusu yüksek bir maçtı. Üst üste direkten dönen toplar oldu, sürekli savunmacı çıkarıp ofansif oyuncu aldık oyuna. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Rakip için de hayal kırıklığı olmuştur. Çok zaman geçirdiler, çok sakatlık yaşadılar. Onlara gösterilen kartlar çok netti. Ghezzal, burada söyleyemeyeceğim bir şey söyledi. Ama gerçekten çok iyi bir takım, çok iyi bir teknik direktörleri var. Yaşadıkları hayal kırıklığının sebebi de mağlubiyet."

Takımın 2-0 geriye düştüğü anda endişelenip endişelenmediğiyle ilgili de konuşan Mourinho, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Endişenelecek vaktim yoktu. Çünkü kulübede tecrübeye sahip olduğunuzda sanki alacakaranlıkta gibi bir tünelin içinde gibi oluruz. O durumda sadece maçı okumanız gerekir. Ne yapmam gerektiğini düşünüyordum. Devre bitmeden gol atarsak aklımda bir şey vardı, 2-0 biterse başka bir şey. Hayal kırıklığına uğrama sebebim 3-2'den sonraki oyundu. Sayısal üstünlüğün olduğu çok fazla antrenman yapıyoruz. 9 kişiye karşı 3, 4 top kaybı yaptık. Fred stoper oynadı. Hayatımda ilk kez o boyda bir stoper oynattım, topu tutması için. Fred topu kapıp ileri gidiyor, sonra topu kaybediyoruz, rakip şut çekiyor. Bizler taraftar değiliz, duygusal kontrollere sahip olmamız gerekiyor. 2-0 geriye düştüğümüzdeki gibi sakin olmamız gerekiyor. Futbolda maç sırasında cennet ve cehennem yoktur. En azından maç sırasında yoktur. Şu anda bizim için cennet ama maç sırasında değildi."

Kaynak: AA

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