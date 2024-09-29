Mourinho: İkinci yarıda daha iyiydik

Spor

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarı daha iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray mağlubiyetinden sonra Antalyaspor maçını kazanmak durumunda olduklarını ifade eden Mourinho, "Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarı daha iyiydik, daha disiplinliydik. Oyuncular yapmak istediğimizi anlayınca, basit oynayınca daha iyi görüntü sergiledi." dedi.

Mourinho, içeride ve dışarıda maç oynarken kendisi açısından bir fark olmadığına değindi.

Baskı hissetmediğini belirten Mourinho, "Her maçı kazanmak isterim ama bu mümkün değil. Hissettiğim baskı kendimden kaynaklanan baskı. İçeride ve dışarıda oynamak bende bir baskı oluşturmuyor." diye konuştu.

Portekizli teknik direktör, milli maç aralarını pozitif değil, negatif olarak gördüğünü, çoğu oyuncunun milli takımlarına katıldığını, bunun hoşuna gitmediğini dile getirdi.

Milli maç arasında takımı geliştirmek adına bir şey yapamayacaklarını vurgulayan Mourinho, oyuncular milli takımlarından döndükten üç gün sonra maça çıkacaklarını belirtti.

İyi VAR hakemi ve gol çizgisi teknolojisi isteği

Mourinho, futbolun basit bir oyun olduğunu kaydederek, üst düzey oyuncuların maç boyunca topa 1-2 dokunuş yaptığını anlattı.

Orta hakemlere yardım edebilen Türkiye'den ya da başka ülkeden iyi VAR hakemleri isteğini dile getiren Jose Mourinho, Dzeko'nun golünde ofsayt olmadığını savunurken, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin, "Bizim olduğumuz açıdan ofsayt yoktu, ben de böyle tepkimi gösterdim. O da bana sarı kart gösterdi, sıkıntı yok. Çok fazla soru işareti oluşturan kararı vardı, bunun yorumunu size bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, Antalya'da güzel bir atmosferle karşılaştıklarını, zeminin ise harika olmadığını söyledi.

Alex'in takımını iyi hazırladığını gördüklerini vurgulayan Jose Mourinho, "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi. Alex, geleceği olan genç bir teknik direktör olduğunu gösterdi, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur." ifadesini kullandı.

Mourinho, Türk futbolunun gol çizgisi teknolojisine ihtiyacı olduğunu, mücadelenin ilk dakikalarında buna ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Portekizli teknik adam, yorgun gözüktüğünü ifade eden gazeteciye, kendisini yorgun hissetmediğini, konakladıkları otelin çevresinde dün gece parti olmasından dolayı 02.00'den önce uyuyamadığını, bu yüzden öyle gözüküyor olabileceğini ifade etti.

Saha kenarında adeta oyuna dahil olduğunu aktaran Mourinho, teknik direktörlerin o nedenle yorgun gözükebileceğini belirtti.

Jose Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu." diye yanıtladı.