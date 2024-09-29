Mourinho: İkinci yarıda daha iyiydik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mourinho: İkinci yarıda daha iyiydik

Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 yenirken Mourinho, ikinci yarıda daha disiplinli oynadıklarını söyledi.

29.09.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, ikinci yarı daha iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Portekizli teknik adam, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray mağlubiyetinden sonra Antalyaspor maçını kazanmak durumunda olduklarını ifade eden Mourinho, "Maçın devre arasında çok sinirliydim. İkinci yarı daha iyiydik, daha disiplinliydik. Oyuncular yapmak istediğimizi anlayınca, basit oynayınca daha iyi görüntü sergiledi." dedi.

Mourinho, içeride ve dışarıda maç oynarken kendisi açısından bir fark olmadığına değindi.

Baskı hissetmediğini belirten Mourinho, "Her maçı kazanmak isterim ama bu mümkün değil. Hissettiğim baskı kendimden kaynaklanan baskı. İçeride ve dışarıda oynamak bende bir baskı oluşturmuyor." diye konuştu.

Portekizli teknik direktör, milli maç aralarını pozitif değil, negatif olarak gördüğünü, çoğu oyuncunun milli takımlarına katıldığını, bunun hoşuna gitmediğini dile getirdi.

Milli maç arasında takımı geliştirmek adına bir şey yapamayacaklarını vurgulayan Mourinho, oyuncular milli takımlarından döndükten üç gün sonra maça çıkacaklarını belirtti.

İyi VAR hakemi ve gol çizgisi teknolojisi isteği

Mourinho, futbolun basit bir oyun olduğunu kaydederek, üst düzey oyuncuların maç boyunca topa 1-2 dokunuş yaptığını anlattı.

Orta hakemlere yardım edebilen Türkiye'den ya da başka ülkeden iyi VAR hakemleri isteğini dile getiren Jose Mourinho, Dzeko'nun golünde ofsayt olmadığını savunurken, maçı takip ettiği bilgisayarı yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koyarak hakeme tepki gösterince sarı kart görmesine ilişkin, "Bizim olduğumuz açıdan ofsayt yoktu, ben de böyle tepkimi gösterdim. O da bana sarı kart gösterdi, sıkıntı yok. Çok fazla soru işareti oluşturan kararı vardı, bunun yorumunu size bırakıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mourinho, Antalya'da güzel bir atmosferle karşılaştıklarını, zeminin ise harika olmadığını söyledi.

Alex'in takımını iyi hazırladığını gördüklerini vurgulayan Jose Mourinho, "Antalyaspor çok güçlü ve iyiydi. Alex, geleceği olan genç bir teknik direktör olduğunu gösterdi, umarım bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olur." ifadesini kullandı.

Mourinho, Türk futbolunun gol çizgisi teknolojisine ihtiyacı olduğunu, mücadelenin ilk dakikalarında buna ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü.

Portekizli teknik adam, yorgun gözüktüğünü ifade eden gazeteciye, kendisini yorgun hissetmediğini, konakladıkları otelin çevresinde dün gece parti olmasından dolayı 02.00'den önce uyuyamadığını, bu yüzden öyle gözüküyor olabileceğini ifade etti.

Saha kenarında adeta oyuna dahil olduğunu aktaran Mourinho, teknik direktörlerin o nedenle yorgun gözükebileceğini belirtti.

Jose Mourinho, eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin soruyu ise "Vurulma olayıyla ilgili bilgim yoktur, umarım kendisi de iyidir. Ateş eden kişi demek ki çok iyi değilmiş. Haberleri takip edemedim, demek ki haberleri takip etmem gerekiyor ama gülünecek bir şey değil bu." diye yanıtladı.

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Jose Mourinho, Milli Takım, Antalyaspor, Fenerbahçe, Politika, antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mourinho: İkinci yarıda daha iyiydik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:34 Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı Eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad: İsrail için kurduğumuz birimin başındaki isim MOSSAD ajanı çıktı
23:23 Hizbullah’ta Nasrallah’ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi Hizbullah'ta Nasrallah'ın yerine kuzeni Haşim Safiyeddin geldi
22:54 Kabine, yarın toplanıyor Masada kritik konu başlıkları var Kabine, yarın toplanıyor! Masada kritik konu başlıkları var
21:55 8 gün resmen buhar olmuş Narin’in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı 8 gün resmen buhar olmuş! Narin'in amcalarından biri bu sefer fena köşeye sıkıştı
12:43 Muslera’dan kafa karıştıran paylaşım Herkes aynı yorumu yapıyor Muslera'dan kafa karıştıran paylaşım! Herkes aynı yorumu yapıyor
12:30 Nasrallah’tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı Komutan Nebil Kaouk öldürüldü Nasrallah'tan sonra Hizbullah bir ağır darbe daha aldı! Komutan Nebil Kaouk öldürüldü
12:02 Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali’ne damga vurdu Serenay Sarıkaya, Altın Koza Film Festivali'ne damga vurdu
11:02 Tonlarca bombayla hedef alındı Nasrallah’ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı Tonlarca bombayla hedef alındı! Nasrallah'ın komuta merkezinden geriye bu görüntüler kaldı
10:59 Düğünde paralar valize sığmadı Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı Düğünde paralar valize sığmadı! Geline 3 kilo altın, damada 4 milyon TL takıldı
10:46 Şimşek’ten vatandaşlara uyarı: ’Kredi kartı geçmiyor’ diyen işletmeleri hemen ihbar edin Şimşek'ten vatandaşlara uyarı: 'Kredi kartı geçmiyor' diyen işletmeleri hemen ihbar edin
10:30 Nasrallah’ı öldüren operasyonun detayları netleşti 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar Nasrallah'ı öldüren operasyonun detayları netleşti! 72 saatlik kanlı planda 80 ton bomba kullanmışlar
10:26 Bülent Ersoy’un Ahu Tuğba’nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı
10:13 Yazılım hatası pahalıya patladı 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı Yazılım hatası pahalıya patladı! 3 otomobil devi 150 bin aracını geri çağırma kararı aldı
10:00 Ronaldo, İspanya’daki oteli için iş ilanı verdi Maaş 90 bin TL’yi buluyor Ronaldo, İspanya'daki oteli için iş ilanı verdi! Maaş 90 bin TL'yi buluyor
09:16 Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı Çiçek Dilligil cinsiyet değiştiren oğlunun doğum gününü kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 05:18:44. #1.12#
SON DAKİKA: Mourinho: İkinci yarıda daha iyiydik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement