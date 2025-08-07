Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok - Son Dakika
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Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok

Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok
07.08.2025 01:03
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Feyenoord'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu. Hücumda oynatacak yedek oyuncusu olmadığını söyleyen Mourinho, ''Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Bize yardımcı olabilir.'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 kaybedilen zorlu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

'STADYUM SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ'

"Oyuna müdahalede zorlanıyor mu, kulübenin zenginliği açısından düşüncesi nedir?" sorusuna cevap veren Jose Mourinho, "Sorunuza farklı bir şekilde cevap vereyim. Oyuncularım, çok iyi performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıdaki hatalar dışında takımın performansından dolayı mutluyum. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Oyunu çok iyi domine ettik.'' dedi.

YEDEKTEN SOKACAK HÜCUM HAMLEM YOK'

Sözlerine devam eden Mourinho, hücum hamlesi yapamadığını söyleyerek isyan etti ve ''Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama Cenk ve Jhon dışında kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir.'' ifadelerini kullandı.

"HAKEM BUGÜN HARİKAYDI"

Maçın hakemi ile ilgili görüşlerini belirten deneyimli hoca, "Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür ama hakem bugün harikaydı. Maçın kontrolünü elde etmek için kartlarına başvurmadı. Çok üst düzey bir hakem performansı vardı." ifadelerini kullandı.

Mourinho isyan etti: Yedekten oyuna sokacak hücum hamlem yok

SOFYAN AMRABAT CEVABI

Sofyan Amrabat'ın takımdan ayrılacağı iddialarına cevap veren Mourinho, "Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar ile görüştüm. Haberler, her zaman haberlerdir. Türkiye'de yazarlar, 'Şu oyuncu gidiyor' diye. Haberler böyledir." sözlerini sarf etti.

"ÜZÜNTÜ DE VAR ÖZ GÜVEN DE"

Kadıköy'de oynanacak rövanş ile ilgili sözler sarf eden Mourinho, "Soyunma odasında sonuçtan dolayı bir üzüntü olsa da öz güven de var. Gelecek hafta kendi evimizde, bugün rakibin sağladığı atmosferin aynısına sahip olabiliriz." dedi.

"SAVAŞI KAYBETMEDİK"

Açıklamalarına devam eden Mourinho "Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum." dedi.

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