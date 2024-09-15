Mourinho: İyi Bir Takım Kuruldu

Spor

- Jose Mourinho: "Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir takım kurdu"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho:

"Milli aralar dönüşü için en önemli şey 3 puan almaktır"

"Hakemler dürüst oldukları müddetçe istediği kişilerle arkadaş olabilirler"

"Denge bulmaya çalışıyorum"

İSTANBUL - Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, transfer döneminin kapanmasıyla oyuncuların kafasının rahat olduğunu belirterek, "Herkes oynayacak, herkese şans gelecek. Bence bu durum iyi, kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir takım kurdu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşırken sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi rakibinin erteleme maçı oynayacağı hatırlatılması üzerine Mourinho, "Bunun bir avantaj olduğunu düşünmüyorum, 3 gün normal süre. Dün de kolay bir galibiyet aldılar. 6 oyuncu değişikliği yaptılar, hiçbir oyuncuya ekstra yük binmedi. Hafta içi de içeride oynayacaklar. Dolayısıyla onlar için bir problem olacağını düşünmüyorum. Dün iyi oynadılar, kolay bir galibiyet aldılar. Derbi ile ilgili henüz düşünmedim" diye konuştu.

"Milli aralar dönüşü için en önemli şey 3 puan almaktır"

Milli araların dönüşünde kulüpler için her zaman zor geçtiğine vurgu yapan Portekizli teknik adam, "Her gün yaptığımız şeyi yapacağız. Bazı şeyleri geliştirebilmek için çok çalışıyoruz. Milli aralar her zaman zordur. Oyuncuların odakları değişir. Milli takımdan dönen oyuncular zaman zaman problemli gelebiliyorlar. Dzeko 3 günde iki 90 dakika oynadı. 2. yarı kazanma hırsını gösterdiler. Oyunu kontrol etmek istedik. Belki oyuncular bunu kabul etmeyebilirler. Topu rakibe vererek dinlenmek istediler. Tabii ki ben de bunu kabul edemem. Milli aralar dönüşü için en önemli şey 3 puan almaktır" ifadelerini kullandı.

"Hakemler dürüst oldukları müddetçe istediği kişilerle arkadaş olabilirler"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Mourinho, hakem Halil Umut Meler ile ilgili şöyle konuştu:

"Meslektaşım Okan'ın yakın arkadaş olduğunu bilmiyordum. Hakemler dürüst oldukları müddetçe istedikleri kişilerle arkadaş olabilirler. İsterse kulüp başkanı, teknik direktörler, gazetecilerle arkadaş olabilirler. Bununla ilgili sorun görmüyorum. Performanslarında dürüst olduğu müddetçe problem yok benimle ilgili."

"Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir takım kurdu"

Jose Mourinho, transfer döneminin kapanması sonrası takımın belli olduğunu belirterek, "Yüzde veremem ama takım daha iyisini yapabilir, yapmalı. İstikrar sağlamamız gerekiyor. Cuma gününden itibaren ilk defa tam kadro çalışabildik. Takımımız belli. Artık kadromuzu biliyoruz, oyuncuların kafalarında herhangi bir soru işareti yok. Kulüp beni satacak mı, kiralık gönderecek mi, takımda tutacak mı gibi sorular yok. Transfer penceresi kapandıktan sonra stabil görüntü sağlayabiliyoruz. Herkes oynayacak, herkese şans gelecek. Bence bu durum iyi, kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir takım kurdu" dedi.

"Denge bulmaya çalışıyorum"

Milli aralar dönüşü sonrası motivasyonunu nasıl sağladığı ile ilgili ise sarı-lacivertlilerin teknik direktörü, "Motivasyon denemez. Denge bulmanız gerekebilir. Saint-Maximin'e baktığınız zaman bugün daha patlayıcıydı. O anlamda dengeyi bulmanız gerekiyor. Mesela geride kalan haftalarda Dzeko oynadı, En-Nesyri sadece iki maçta oynadı. Mert Müldür de Türk Milli Takımı'nda iki maç oynadı. Samuel sakat olduğu için bugün o oynadı. Denge bulmaya çalışıyorum. İşlem tamam, yarın izin. Benim için normal bir hafta olacak" diyerek sözlerini noktaladı.