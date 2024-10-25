Mourinho Kırmızı Kart Gördü

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United maçında kırmızı kart gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşırken 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın 56. dakikasında Bright Osayi-Samuel'e ceza sahasında yapılan mücadele sonrası yedek kulübesi ve teknik heyet penaltı bekledi. Hakem Clement Turpin, Fenerbahçe yedek kulübesinin olduğu bölüme gelerek Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya kırmızı kart gösterdi. - İSTANBUL