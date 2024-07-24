Mourinho: Lugano'yu deplasmanda mağlup ettik - Son Dakika
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Spor

Mourinho: Lugano'yu deplasmanda mağlup ettik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu maçının ardından yaptığı açıklamada, Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup ettiklerini ve ikinci maçta da galibiyetle ayrılarak turu geçmeyi hedeflediklerini belirtti. Mourinho ayrıca, maçın sentetik çimde oynanmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti ve transfer sürecinde kulübün kendisine en iyi kadroyu sunduğunu söyledi.

24.07.2024 01:40
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, İsviçre temsilcisi Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup ettikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Fenerbehçe, Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup etti. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, "İlk maçı galibiyetle tamamlamış olduk. İkinci maçımızı İstanbul'da oynayacağız. Taraftarlarımızın da yoğun desteği ve bizi ittirmesiyle beraber hedefimiz oradan da galibiyetle ayrılıp turu geçmek" dedi.

"Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması kabul edilemez"

Maçın sentetik çimde oynanmasıyla ilgili konuşan Mourinho, "Maçtan önce bununla ilgili konuşmak istememiştim çünkü bir mazeret sunmak istemedik. Plastik yani sentetik zeminde maç oynaması zordu. Futbolcular da bu anlamda fazlasıyla zorlandılar. Dribbling yapmakta zorlandılar, topun akışı konusunda zorluklar yaşadık. Dolayısıyla adapte olması zor oldu. Maçtan önce bununla alakalı konuşmak istemedim ama zor bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bu sahada, bu zeminde oynamak kabul edilemez. Şampiyonlar Ligi maçının böyle bir sahada oynanması bence kabul edilemez" değerlendirmesini yaptı.

"Zamanla herkes performansını arttırıyor"

Son olarak transfer süreciyle ilgili soruyu Portekizli teknik direktör, "Açıkçası mutluyum. Kulübün çıkardığı işten dolayı da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Aslında ben buraya geldiğimde kimseden bir söz istemedim. Sadece en iyi kadronun kurulmasını, yapabileceğimizin en iyisini yapmayı istemiştim. Zaten kulüp de bu anlamda bana en iyisini sundu transferler anlamında. İyi bir kadroya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Tatilde olan oyuncularımız vardı, bazı oyuncularımızla sadece üç antrenman gerçekleştirmiştik. Zor bir durumdu açıkçası. Ama zamanla herkes performansını arttırıyor. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Başkanımıza, Yönetimimize, Sportif Direktörümüze, bu konuda efor, çaba sarf etmiş herkese teşekkür ediyorum" şeklinde yanıtladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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