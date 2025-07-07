Yeni sezonda tek hedefi şampiyonluk olan Süper Lig devi Fenerbahçe, transferde gözünü dünyaca ünlü yıldıza çevirdi.
Sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda gündemine Marcus Rashford'ı aldı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'de Devin Özek, 27 yaşındaki oyuncu için hafta içinde İngiltere'ye gidecek ve Manchester ekibinin yöneticileriyle masaya oturacak.
Jose Mourinho transferde de bizzat devreye girdi. Manchester United'dan eski öğrencisiyle bir görüşme yapan Portekizli çalıştırıcının, "Seni Fenerbahçe'de görmek istiyorum. Beraber yeni başarılara imza atacağız" dediği belirtildi.
Geçen sezonun ikinci yarısını Aston Villa'da kiralık olarak geçiren Rashford, çıktığı17 maçta 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Mourinho Manchesterlı yıldızla görüştü: Seni Fenerbahçe'ye istiyorum - Son Dakika
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