Mourinho ve Buruk'a Ceza - Son Dakika
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Mourinho ve Buruk'a Ceza

TFF, Mourinho'ya 4, Buruk'a 1 maç men cezası verdi. Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezaları da uygulandı.

27.02.2025 23:16
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 4, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a da 1 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile oynanan derbide sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Mourinho'ya, "Müsabaka hakemlerinin bulunduğu soyunma odasına gelerek müsabakanın orta hakemine yönelik kullandığı ifadeler ve hemen akabinde müsabakanın 4. hakemi olan Türk hakeme yönelerek onun nezdinde hem Türk futbol camiasını hem de Türk hakemlerinin tümünü içine alacak şekilde aşağılayıcı, rencide edici ifadelerle Türk futbolunu kaos ve düzensizlikle itham etmesi" ve "Müsabaka sonrası basın toplantısında rakip takım mensuplarına yönelik kullanılan ifadelerin spor ahlakına ve fair-play anlayışına aykırı bir içerik taşıdığı, sporda şiddet ile düzensizliği teşvik edebilecek, toplumu ayrıştırıcı ve bölücü nitelikte anlam içeren ve taraftar olaylarına neden olabilecek türden ifadeler gerçekleştirdiği" nedenleriyle toplamda 4 maç men ve 1 milyon 617 bin lira para cezası verildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'a da basın toplantısında "Futbolun ve kurumların itibarını yönelik açıklamaları" sebebiyle 1 maç men ve 1 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı.

Fenerbahçe'ye taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 2 resmi müsabakayı deplasmanda seyircisiz oynama cezası uygulan kurul, sarı-lacivertli takımın idarecileri Mario Branco ile Okan Özkan'a 58 bin 500'er lira para cezası verdi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e "Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda yer alan futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları" nedeniyle 34 gün hak mahrumiyeti cezası verilirken, Galatasaray'ın antrenörü Serhat Doğan'a da 1 maç men ve 58 bin 500 lira para cezası uygulandı.

PFDK, farklı gerekçelerle Galatasaray'a 3 milyon 693 bin, Fenerbahçe'ye 1 milyon 620 bin, ikas Eyüpspor'a 750 bin ve Bellona Kayserispor'a 168 bin para cezası verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Mourinho ve Buruk'a Ceza - Son Dakika

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