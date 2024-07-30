Mourinho: Zor bir maçtı ama istediğimizi elde ettik - Son Dakika
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Spor

Mourinho: Zor bir maçtı ama istediğimizi elde ettik

Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Lugano'yu 2-1 yenerek tur atladıklarını söyledi. Mourinho, taraftarların desteğinden memnun olduğunu ve takımın zor anlarında bile desteklerini hissettiklerini belirtti. Ayrıca, kazanmaktan çok turu atlamayı önemsediğini ve Lille takımını henüz analiz etmediklerini ifade etti.

30.07.2024 22:51
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano ekibini 2-1 yenerek tur atlayan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, zor bir maç oynadıklarını ancak istediklerini elde etmeyi başardıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, taraftarların çok iyi bir atmosfer oluşturduğunu belirtti.

Krunic'e verilen tepkileri tüm takım olarak hissettiklerini dile getiren Mourinho, "İlk yarıda takımın çok iyi gitmediği dönem vardı, o tarz zamanlarda taraftarın ateşli olmasını beklemezsiniz ama taraftarlarımız bizi desteklemeye devam ettiler. Bir oyuncuya reaksiyon gösterildiğinde hepimize yapılmış hissediyoruz. Taraftara saygı duyuyorum, bu futbolun bir parçası ama onlardan isteğim herkesi desteklemeleri." diye konuştu.

İlk şutta golü yediklerini dile getiren Mourinho, "Golü yiyince bizim için işler zora girdi. Fred'i de çıkarmak zorunda kalmam bir oyuncu hakkımı kullanmama neden oldu. Uzatmalara gitme ihtimali olan bir maçta bunu kullanmak istemezsiniz. 2. yarı takımımız güçlüydü. 1-1'den sonra rakip reaksiyon gösteremedi. Yedekten gelen oyuncuların performansı iyiydi. Hepsi bize katkı verdi. Dün toplantıda bu bir hayatta kalma maçı demiştim. Bugün istediğimizi elde etmeyi başardık." değerlendirmesinde bulundu.

Kazanmaktan çok turu atlamayı önemli bulduğunu aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

"1-1 bitmiş olsaydı da mutlu olurdum. Kazandık ama benim sayemde değil, oyuncular ve taraftarlar sayesinde. İyi bir takıma karşı kazandık, bize zorluk yaşattılar. Onlara Avrupa Ligi'nde iyi dileklerimi sunuyorum. Futbol roket bilimi değil oyuncuların hepsi birbirinden farklı. Youssef En-Nesyri takımla antrenman yapmadı. Maxi ve Oğuz oynamadı. İsmail ve İrfan Can sonradan girdiler, adım adım bu şekilde ilerliyoruz. Süre vermek zor ama haftalar geçtikçe üzerine koyarak devam edecektir takım. Bugün ilk sakatlığımızı yaşadık. Fred ne kadar bizden ayrı kalacak bunu göreceğiz ama tahminimce Fred'in önümüzdeki turda olmayacağını düşünüyorum."

Lille takımını henüz analiz etmediğini vurgulayan Mourinho, "Geçen seneden Lille'i izledim ama çalışmadım. Yarından itibaren onları çalışacağız. Türk takımlarının Avrupa'daki güçlü takımlara karşı zorluk yaşamasını anlıyorum. Bir Fransız ya da İngiliz takımına karşı oynadığınızda bunların zor geçmesi normal. Türk takımlarının kura şansının olması lazım. Ancak Lille için de iyi bir kura olmadı çünkü Fenerbahçe'de onlar için kolay olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Livakovic'in bugün galibiyette önemli rol oynadığını belirten Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:

"Livakovic bugün maçın 2-0'a gelmesini engelledi. Onu kurtarmasa maç 2-0 olacaktı ve o zaman 2 gol atmamız gerekecekti. Galibiyette önemli bir rol üstlendi. Takım ilk yarıda iyi oyun sergileyemedi. Devre arasında aslında sadece 1 oyuncu değiştirmedik, mantalite değiştirdik. İkinci yarıda ilk yarıya kıyasla daha iyi performans sergiledik. Ben Krunic'in performansını bireysel değerlendirmem, ilk yarıda takım olarak iyi değildik. Lugano da iyiydi, bu tarz durumlarda rakibin de hakkını vermeniz gerekir."

Kaynak: AA

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