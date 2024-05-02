MSK, Gölbaşı Belediyesi'ni yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika
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MSK, Gölbaşı Belediyesi'ni yenerek yarı finale çıktı

MSK, Gölbaşı Belediyesi\'ni yenerek yarı finale çıktı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off mücadelesinde Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (MSK), Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i deplasmanda 79-68 yenerek seride durumu 2-0 yaparak yarı finale çıktı.

02.05.2024 11:17  Güncelleme: 11:22
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off mücadelesinde Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i deplasmanda 79-68 yenerek seride durumu 2-0 yapıp yarı finale çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nde (MSK) sevinç yaşanıyor.

Ankara'da Gölbaşı Spor Salonu'nda oynanan maçtan galibiyetle ayrılarak, final yolunda önemli bir adım atan MSK'nın başantrenörü Can Sevim, zor bir maç olduğunu belirterek, rakiplerini sergiledikleri mücadeleden dolayı kutladı.

Hedeflerinden ilkine ulaştıklarını ifade eden Sevim, "Hedeflerimizden birisi buydu. Turu geçmek istiyorduk, bunu başardık. Şimdi yarı finaldeki rakibimizi bekleyeceğiz. Karşımızdaki seride eşitlik durumu var. Oradan gelecek rakibimize göre hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Hedefimiz, yarı finali de geçip şampiyon olarak lige çıkmak" dedi.

MSK'nın yarı finalde karşılaşacağı rakip, seride 1-1 eşit olan Gaziantep Basketbol ile Çayırova Belediyesi arasında 5 Mayıs'ta oynanacak karşılaşmanın ardından belirlenecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor MSK, Gölbaşı Belediyesi'ni yenerek yarı finale çıktı - Son Dakika

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