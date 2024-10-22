MSK, Manisa Basket Maçına Hazırlanıyor

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TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi'nde mücadele Mersin Spor Kulübü (MSK), hafta sonu evinde konuk edeceği Manisa Basket maçına hazırlanıyor.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'ne deplasmanda Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ve ardından kendi taraftarı önünde Aliağa Petkimspor galibiyetleri ile hızlı bir giriş yapan MSK Erkek Basketbol Takımı, gözünü hafta sonu oynayacağı Manisa Basket maçına çevirdi. Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma öncesi hazırlıklarına başlayan Mersin temsilcisinde tek hedef galibiyet. Sezon sonu hedefe ulaşabilmek adına tüm maçların çok önemli olduğunu ancak iç sahada oynanacak maçların ayrı bir önemi olduğunu söyleyen Başantrenör Can Sevim, taraftarlarının da desteği ile sahadan galip geleceklerine yürekten inandıklarını söyledi.