MSK, şampiyonluk umutlarını Mersin\'e bıraktı

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Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisinde Sigortam Net ile deplasmanda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (MSK), şampiyonluk umutları Mersin'e kaldı. Final mücadelesinde deplasmanda oynadığı ilk maçı kazanan MSK, ikinci maçında kaybedince seride durum 1-1 oldu. MSK, şampiyonluk umutlarını sahasında oynayacağı maçlara bıraktı.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Mersin temsilcisi, çeyrek final maçlarında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı final maçlarında ise Gaziantep Basketbol'u geçerek finale yükseldi. Play-off finalinin ilk maçında Sigortam Net ile deplasmanda karşılaşan MSK, mücadeleyi 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan MSK, serinin ikinci maçında ise rakibi karşısında 104-85'lik skorla mağlup oldu. Seride durum 1-1'e taşınırken, MSK, sahasında yapacağı karşılaşmada taraftar desteğini de alarak hedefine ulaşmak istiyor.

MSK, seride 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinde Sigortam Net ile üçüncü maçını 30 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da, dördüncü maçını ise 1 Haziran Cumartesi günü 19.00'da Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacak. - MERSİN