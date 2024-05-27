MSK, şampiyonluk umutlarını Mersin'e bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

MSK, şampiyonluk umutlarını Mersin'e bıraktı

MSK, şampiyonluk umutlarını Mersin\'e bıraktı

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisinde Sigortam Net ile deplasmanda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (MSK), şampiyonluk umutları Mersin'e kaldı. MSK, seride durum 1-1'e taşınırken, sahasında yapacağı karşılaşmada taraftar desteğini de alarak hedefine ulaşmak istiyor.

27.05.2024 17:19  Güncelleme: 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi (TBL) play-off final serisinde Sigortam Net ile deplasmanda mücadele eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde (MSK), şampiyonluk umutları Mersin'e kaldı. Final mücadelesinde deplasmanda oynadığı ilk maçı kazanan MSK, ikinci maçında kaybedince seride durum 1-1 oldu. MSK, şampiyonluk umutlarını sahasında oynayacağı maçlara bıraktı.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off'a kalan Mersin temsilcisi, çeyrek final maçlarında Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler'i, yarı final maçlarında ise Gaziantep Basketbol'u geçerek finale yükseldi. Play-off finalinin ilk maçında Sigortam Net ile deplasmanda karşılaşan MSK, mücadeleyi 86-66'lık skorla kazandı. Bu sonuçla seride 1-0 öne geçerek şampiyonluğa bir adım daha yaklaşan MSK, serinin ikinci maçında ise rakibi karşısında 104-85'lik skorla mağlup oldu. Seride durum 1-1'e taşınırken, MSK, sahasında yapacağı karşılaşmada taraftar desteğini de alarak hedefine ulaşmak istiyor.

MSK, seride 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı play-off final serisinde Sigortam Net ile üçüncü maçını 30 Mayıs Perşembe günü saat 18.30'da, dördüncü maçını ise 1 Haziran Cumartesi günü 19.00'da Edip Buran Spor Salonu'nda oynayacak. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Mersin, Spor, Basketbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MSK, şampiyonluk umutlarını Mersin'e bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:31 Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu Parçalanmış halde çöp konteynerlerine atılan cesedin kimliği belli oldu
16:40 İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı İsrail ile Mısır askerleri arasında çatışma çıktı
16:27 Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı
16:06 Ermenistan’da 4 köyün Azerbaycan’a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı Ermenistan'da 4 köyün Azerbaycan'a iadesine karşı protesto: 226 gözaltı
16:02 Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılıyor 3 ay tedavi görecek Dilan Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılıyor! 3 ay tedavi görecek
17:17 Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak Kolanın peşinden cipse de yüzde 25 zam! 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak
16:57 Büyük sürpriz var İşte tarihi sezonun en iyi 11’i Büyük sürpriz var! İşte tarihi sezonun en iyi 11'i
16:18 Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90’ı tehlikeli Sümeyra Teymur: Sosyal medyadaki içeriklerin yüzde 90'ı tehlikeli
15:46 Pendik’te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş Detaylar kan donduruyor Pendik'te bulunan erkek cesedi 16 parçaya bölünmüş! Detaylar kan donduruyor
15:27 Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı Turneye çıkan Taylor Swift, makyaj, saç ve elbisesi için 4,3 milyon dolar harcadı
15:24 Ekonomi Koordinasyon Kurulu’ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz Ekonomi Koordinasyon Kurulu'ndan enflasyon açıklaması: Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz
15:13 “Lig’in en iyi antrenörü benim“ diyordu Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü "Lig'in en iyi antrenörü benim" diyordu! Çalıştırdığı 2 takım da küme düştü
15:05 Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis’te 1 yıl daha uzatılacak mı Doğal gaz faturası indirimi yeniden Meclis'te! 1 yıl daha uzatılacak mı?
14:31 Görüntü Türkiye’den Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor Görüntü Türkiye'den! Ağaçtaki dev yılanı görenler gerçek olduğuna inanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 18:06:14. #1.11#
SON DAKİKA: MSK, şampiyonluk umutlarını Mersin'e bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement