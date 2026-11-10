MSKÜ'nün 33. Atatürk yol koşusunda 273 sporcu 4 bin metrelik parkuru tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

MSKÜ'nün 33. Atatürk yol koşusunda 273 sporcu 4 bin metrelik parkuru tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ\'nün 33. Atatürk yol koşusunda 273 sporcu 4 bin metrelik parkuru tamamladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

MSKÜ'nün Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusunun 33.'sü, Atatürk'ün 88. ölüm yıl dönümünde Yeniköy'de başladı. 90 kadın, 145 erkek ve 30 veteran sporcunun katıldığı 4 bin metrelik koşuda birincilere 5 bin, ikincilere 4 bin, üçüncülere 3 bin TL ödül verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin (MSKÜ) her yıl Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin yıl dönümünde düzenlediği Atatürk'e Saygı ve Gençlik Yol Koşusunun bu yıl 33.'sü yapıldı.

Yeniköy Mahallesi'nde başlayan koşunun start seremonisine Muğla Valisi Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın katıldı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88.ölüm yıl dönümünde, tüm yarışmacılar 4 bin metre koştu. Her yıl büyük heyecana sahne olan yarışlar, Kötekli parkurunun ardından MSKÜ kampüsü içerisinde yer alan futbol sahasında sona erdi. Koşuya 90 kadın, 145 erkek ve 30 veteran sporcu olmak üzere toplam 273 kişi katıldı.

Yarışın tamamlanmasının ardından yaş gruplarına göre ödül töreni düzenlendi. Koşuya katılan tüm sporculara plaket verilirken, birincilere 5 bin TL, ikincilere 4 bin TL, üçüncülere ise 3 bin TL ödül verildi.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkYerel HaberlerEtkinliklerYeniköyGençlikGüncelSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İstinaf affetmedi Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı İstinaf affetmedi! Kadın hakimi vuran savcının cezası artırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Dosya istinafa gidiyor Güllü’nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir Dosya istinafa gidiyor! Güllü'nün ölümündeki o detay her şeyi değiştirebilir
Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler Doğa yürüyüşünde ölümle burun buruna geldiler
Fenerbahçe’den kimsenin beklemediği transfer hamlesi Fenerbahçe'den kimsenin beklemediği transfer hamlesi
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:53
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 16:26:02. #7.13#
SON DAKİKA: MSKÜ'nün 33. Atatürk yol koşusunda 273 sporcu 4 bin metrelik parkuru tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android