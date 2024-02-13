MSKÜ, Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Voleybol Müsabakalarında Şampiyon Oldu

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Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından MSKÜ ev sahipliğinde, 7 Üniversitenin katılımıyla Üniversiteler Arası Bölgesel Lig Voleybol Müsabakaları düzenlendi. Kadınlar Voleybol Müsabakasının final maçında MSKÜ, Aydın Adnan Menderes Üniversitesini 3-1 yenerek namağlup şampiyon oldu ve süper lig play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Lig usulü düzenlenen Erkekler Voleybol müsabakalarını namağlup tamamlayan MSKÜ Erkek Voleybol takımı da son maçında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesini 3-0 yenerek şampiyonluk kupasına uzandı ve süper lig play-off müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

MSKÜ Kadın voleybol takımı antrenörü Öğretim Görevlsi Yasemin Funda Akyüz, "Ev sahibi olarak katıldığımız turnuvayı namağlup şampiyon olarak tamamladık. Sporcularımız ara tatillerini yapmayıp antrenmanlarına devam ettiler. Büyük bir özveriyle çalıştılar. Hem kadın hem erkek takımımız, şampiyon olarak Üniversitemizi bir sonraki tur için en iyi şekilde temsil ettiler. Sporcularımızı gösterdikleri fedakarlık, çaba ve mücadelesinden dolayı teşekkür ediyor ve sporcularımızla gurur duyuyorum. Bu başarıların arkasında MSKÜ'nün birçok değerli destekçisi olduğunu belirtmek isterim. Rektörümüz Prof. Dr. Turhan Kaçar' a, Spor Bilimleri Dekanımız Prof. Dr. Özcan Saygın'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

MSKÜ Voleybol antrenörü Öğretim Görevlisi Dr. Yunus Emre Üstgörül ise, "Takımlarımız Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu organizasyonunda 5-9 Şubat 2024 tarihlerinde oynanan müsabakaları namağlup şampiyon olarak tamamladı. Üniversitemizi ve ilimizi salonda ve salon dışında en iyi şekilde temsil eden sporcularımıza ve onları yetiştiren ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA