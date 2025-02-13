Muaythai Bölgeler Şampiyonası Ankara'da Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muaythai Bölgeler Şampiyonası Ankara'da Başlıyor

Muaythai Bölgeler Şampiyonası Ankara\'da Başlıyor

Kayseri, 19-23 Şubat'ta Ankara'da yapılacak şampiyonaya 120 sporcuyla katılacak.

13.02.2025 13:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Muaythai Federasyonu Bölgeler Şampiyonası 19-23 Şubat tarihlerinde Ankara Taha Akgül spor salonunda yapılacak. Kayseri Bölgesi, şampiyonaya Alt Genç, Üst Genç, U23 ve Elite kategorilerinde 120 kişilik kafile ile katılacak.

İç Anadolu Bölgesi illerinin katılımı ile 4 gün sürecek bölge şampiyonası sonucunda kategori ve kilolarında ilk 2'ye giren sporcular Türkiye şampiyonasına gitme hakkı edecek. Kayseri Muaythai İl Temsilcisi Fatih Kağan Ulu, "İç Anadolu bölge şampiyonasına Alt Genç, Üst Genç, U23 ve Elite kategorilerinde 120 kişilik kafile ile katılacağız. Bunun için kulüplerimiz, antrenörlerimiz ve sporcularımız ile çalışmalarımızı tamamladık. İç Anadolu Bölgesi şampiyonasında kilo ve kategorilerde ilk ikiye girip, Türkiye şampiyonasında Kayseri'mizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi milli takımlarda yine hedeflediğimiz sayıda yer alıp şehrimizi ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etmek için, şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz. Kayseri, teknik ekip ve sporcu kapasitesi olarak çok iyi durumdayız. Kayseri'yi Muaythai'de marka şehir halinde tutmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Türkiye, kayseri, Ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythai Bölgeler Şampiyonası Ankara'da Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:34 Özgür Özel’den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme Özgür Özel'den TÜSİAD toplantısına ilişkin değerlendirme
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2’si ağır 20 yaralı Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 2'si ağır 20 yaralı
12:45 Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme Ameliyat masasındaki pazarlık skandalına inceleme
12:36 Yavaş’ın gözü anketlerde Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak Yavaş'ın gözü anketlerde! Beklediği sonuçlar gelmeye devam ederse aday olacak
11:13 Sokak ortasında dehşet Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber Sokak ortasında dehşet! Can havliyle iş yerine sığınan genç kadından acı haber
17:11 Putin ile Suriye’nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas Putin ile Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Şara arasında ilk temas
17:10 Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı
17:00 Melis İşiten’in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu Melis İşiten'in acı kaybı: Hayattaki tek aşkına kavuştu
16:51 Trump, Elon Musk’ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı Trump, Elon Musk'ın yetkilerini artıran kararnameye imza attı
16:50 Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş’ta göreve başlıyor Serdal Adalı, canlı yayında müjdeyi verdi: Dünyaca ünlü isim, Beşiktaş'ta göreve başlıyor
16:49 Ünlü oyuncu Yüsra Geyik’ten cesur pozlar Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
16:47 NATO Genel Sekreteri Rutte’den Türkiye’ye övgü dolu sözler NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türkiye'ye övgü dolu sözler
16:44 Arkeologlar, ’’vampire dönüşmesin’’ diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu Arkeologlar, ''vampire dönüşmesin'' diye başı kesilen bir erkeğin mezarını buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 13:55:09. #1.13#
SON DAKİKA: Muaythai Bölgeler Şampiyonası Ankara'da Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.