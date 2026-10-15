Muaythai'de 22 Türk sporcu Paris'teki Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek

2026 Avrupa Muaythai Şampiyonası, 18-25 Ekim tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, şampiyonaya elit büyükler kategorisinde 22 Türk sporcu katılacak.

Kadınlarda Ayten Özdemir, Özge Söyüncü, Merve Aktürk, Zeynep Çam, Ezgi Keleş, Özgenur Avcı, Rumeysa Çiçek, Rabia Yılmaz, Yağmur Ece Oruç, Nagihan Karakuş, Elanur Gümüş ve Şevval Ağır mücadele edecek.

Erkeklerde ise Samet Akan, Umeyr Ertuğrul Geliç, Yakup Ali Eren Kayısı, Ahmet Akay Dalkıran, Ömer Çavğın, Alperhan Otluoğlu, Aybar Doğan, Ahmed Hasan Öğretici, Hakan Koç ve Boran Güleryüz Türkiye'yi temsil edecek.