Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor

Muaythai Milli Takımı, Dünya Şampiyonası\'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor

Muaythai Milli Takımı sporcuları Ezgi Keleş, Sercan Koç ve Ahmet Büyükbüberoğlu, Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor. Milli takıma seçilen Kayserili sporcular, önümüzdeki günlerde milli takım kampına gidecek ve Kayseri'de antrenmanlarını sürdürecek. Sporcular, daha önce elde ettikleri başarılarına yeni madalyalar eklemek ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için yoğun çaba sarf ediyor.

28.04.2024 12:19
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Muaythai Milli Takım sporcuları Ezgi Keleş, Sercan Koç ve Ahmet Büyükbüberoğlu, 1-9 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) 23 Yaş Altı ve Elit Büyükler Muaythai Dünya Şampiyonası'na birincilik hedefiyle hazırlanıyor.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 16-21 Nisan'da düzenlenen Muaythai Türkiye Şampiyonası'na katılan ve derece elde eden Kayserili sporcular Ezgi Keleş, Sercan Koç ve Ahmet Büyükbüberoğlu, milli takıma seçildi.

Önümüzdeki günlerde milli takım kampına gidecek olan sporcular, hazırlıklarını ve antrenmanlarını Kayseri'de sürdürüyor.

Ezgi Keleş, 13 yıllık spor hayatında 2016 ve 2018'de Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda birinci, 2019'da Antalya'daki Gençler Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, 2021'de Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2022'de İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda birinci, Abu Dabi'deki Büyükler Dünya Şampiyonası'nda ikinci ve Samsun'daki Üniversiteler Arası Dünya Dövüş Oyunları'nda birinci oldu.

Genç yaşta elde ettiği başarılara geçen yıl Antalya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'ndaki birincilik ve Polonya'da gerçekleştirilen Avrupa Oyunları'ndaki üçüncülük madalyalarını ekleyen Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, A Class Büyük Kadınlar 57 kiloda dünya şampiyonu olmak istediğini bildirdi.

Sercan Koç ise yaklaşık 10 yıl önce başladığı muaythaide 2020'de Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2021'de Abu Dabi'deki Dünya Şampiyonası'nda üçüncü, 2021'de Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda ikinci, 2022'de İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası ile 2023'te Tayland'daki Dünya Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Son olarak Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda ikincilik elde elden Koç, şampiyonada Türkiye'yi en şekilde temsil edeceğinin sözünü verdi.

Ahmet Büyükbüberoğlu da 6 yıl önce başladığı muaythai sporunda elde ettiği birçok Türkiye derecesini dünya şampiyonluğu ile taçlandırmak istediğini kaydetti.

"Şampiyonada Türk'ün gücünü göstereceğiz"

Milli takım antrenörü Göksel Cingöz ise Yunanistan'daki şampiyonada hem Muaythai Milli Takımlar Sportif Direktörü hem de sporcuların antrenörü olarak görev alacağını belirtti.

Şampiyonaya 110 ülkeden sporcuların katılacağını dile getiren Cingöz, "Daha önce Avrupa ve dünya şampiyonalarında 110 ülkeye İstiklal Marşı'nı dinletmiş sporcularımla beraber bu turnuvada da aynı başarıyı göstermek için yoğun çaba içindeyiz. A Class diye tabir ettiğimiz ve dünyanın en iyi dövüşçülerinin katılacağı şampiyonada Türk'ün gücünü göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Cingöz, gurur duyduğu sporcularıyla sıkı bir antrenman süreci geçirdiklerini, bu sayede şampiyonada dünyayı ayağa kaldırıp, İstiklal Marşı'nı okutmak istediklerini vurguladı.

Emeklerinin zayi olmaması için herkesten destek beklediklerini dile getiren Cingöz, şunları kaydetti:

"Dünyanın en güzel marşını ve bayrağını Yunanistan'da zirveye dikeriz diye umut ediyoruz. Sporcularımın tüm algı ve istekleri bu yönde. O yüzden ben antrenörleri olarak onlara teşekkür ediyorum. Gerçekten cansiperane bir şekilde dünyanın en zor dövüş sporunda mücadele ve antrenmanlarını devam ettiriyorlar. Bu anlamda dünyanın her yerinde İstiklal Marşı'nı okutan bu değerli çocuklarımıza sahip çıkılmasını umut ediyoruz."

Kaynak: AA

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