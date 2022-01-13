Üye Girişi
Muaythai Şampiyonasının bir ayağı Nevşehir'de yapılacak - Son Dakika

Muaythai Şampiyonasının bir ayağı Nevşehir'de yapılacak

13.01.2022 15:05
Muaythai Şampiyonasının bir ayağı Nevşehir'de yapılacak

Türkiye Muaythai şampiyonasının bir ayağının Nevşehir'de yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Türkiye Muaythai şampiyonasının bir ayağının Nevşehir'de yapılması için çalışmalar başlatıldı.

Türkiye Muaythai Federasyonu As Başkanı Doç. Dr. Özden Taşkın yaptığı açıklamada 2022 yılında yapılacak olan müsabakaların bir ayağının Nevşehir'de yapılması için girişimde bulunduklarını söyledi. Türkiye Muaythai Federasyonu Kasım ayında yapılan Federasyon seçimi sonrası Federasyon Başkanı Hasan Yıldız ve yeni yönetim kurulu Antalya'da bir araya geldi. 2022 yılı ve diğer yıllarda gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler, yeni fikirler, projeler ve çalışmalar hakkında bilgi alışverişi yapmak amacı ile Muaythai Çalıştayı ve Kurullar Toplantısı gerçekleştirdi. İlk defa yapılan çalıştaya katılan Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Muaythai Federasyonu As Başkanı Doç. Dr. Özden Taşğın, Aralık ayında Tayland'da yapılan Dünya Muaythai Şampiyonasından puanlamada dünya 2.cisi, madalya sıralamasında 98 ülke arasın dünya 3.cüsü olarak yurda döndüklerini belirtti. Muaythai sporunun Türkiye'de her geçen gün büyüdüğünü söyleyen Taşkın; "Tayland'da büyükelçimiz ve federasyon başkanının başkanlığında yürütülen lobi çalışmaları sonrası Şubat ayında Avrupa Şampiyonası ülkemize kazandırıldı. Ayrıca Türkiye'de yapılacak olan şampiyonaların birisinin de Nevşehir'de yapılması için çalışmalar başlattık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde Nevşehir'de bir şampiyona gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

YORUMLAR
500

Nevşehir, Antalya, Türkiye, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muaythai Şampiyonasının bir ayağı Nevşehir'de yapılacak - Son Dakika Spor


Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi         
14:48
Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor Yurt dışında görüp Antalya'da aloe vera yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı 15-20 milyon TL'yi buluyor         
14:18
Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi Eski eşini yanıcı jel ile ateşe veren adam kendisini böyle savundu: Borcunu geri ödemedi         
14:15
Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum? Anneannesinin Dilara Yıldız'a yaktığı ağıt yürek dağladı: Eceline mi aşık oldun yavrum?         
13:22
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor         
12:56
İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti! İçindeki cin çıksın diye 100 kere oklavayla vurmuşlar! Bu çağda sözde hocaya götürülen Özge Nur hayatını kaybetti!         
11:58
HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır! HDP'li Semra Güzel'in PKK'lı teröristle olan fotoğrafları soruldu! Kılıçdaroğlu: Fotoğrafın muhatabı Erdoğan'dır!         
11:47
Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı Son Dakika: MSB, Bülent Ersoy'un Anıtkabir ziyareti sırasındaki görüntülerle ilgili inceleme başlattı         
11:42
Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı! Şarkıcı Edis'in öpüştüğü gizemli kadın, ünlü müzisyen Selami Şahin'in kızı çıktı!         
11:09
Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti Anne ve baba, otizmli oğullarını 7 ay boyunca karanlık tavan arasına hapsetti         
10:56
ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar         
10:18
15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı 15 gün nişanlı kaldığı erkek tarafından öldürülen Dilara Yıldız'ın vasiyeti ortaya çıktı         
10:04
Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım Kadın seyircinin eltisi ve görümcesi hakkında anlattıkları Nur Viral'ı çıldırttı: Eltini bana getir, parçalayacağım         
09:16
Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi Ahmet Çalık'ın aracı nasıl kontrolden çıktı? Uzmanlar Milli futbolcunun ölümü için "Aquaplaning" dedi         
08:43
Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde! Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüntülendi: Sağlığım yerinde!         
07:48
Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı Kadın, kendisini takip edip tacizde bulunan şahsı bıçakladı         
19:06

Son Dakika Haberleri
14:47 Komşusuna yardım etmek isteyen vatandaşın acı sonu! Elektrik akımıyla feci şekilde can verdi
14:47 Sahte dolarla Almanya'ya gitmek isteyen şahsın yolculuğu başlamadan bitti! İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi
14:46 DSİ önce yazdı, sonra sildi! Galatasaray Başkanı Elmas'a destek paylaşımı: Başkanım karar nedeniyle sizi kutluyorum
14:45 NATO "Saldırı olursa büyük bedel ödersiniz" demişti! Rusya, Ukrayna sınırına 10 bin asker daha yığdı
14:43 Sancar: AK Parti'nin teşvikiyle binlerce insan yakınlarını görmeye Kandil'e gitti
14:10 İnşaattan kazandığı son parayı TikToker Cellat'a göndermiş: Bir teşekkür bile etmedin!
14:09 Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı'dan büyük iddia: Hedefimiz Premier Lig'de ilk 6'ya oynamak
13:47 "Beşiktaş'ın hocası kim olacak?" sorularına sinirlenen Ahmet Nur Çebi: Teknik direktörümüz Önder Karaveli'dir
13:38 Suriye'nin işkenceci istihbaratçısı Enver Raslan, Almanya'da müebbet hapis cezasına çarptırıldı
13:36 Dünya diken üstünde! Omicron varyantının neden çok büyük bir tehdit? İşte bilim insanlarının dikkat çektiği 6 madde
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 15:11:20. #1.12#
SON DAKİKA: Muaythai Şampiyonasının bir ayağı Nevşehir'de yapılacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement