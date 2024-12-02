Muaythai Süper Ligi'nde Milli Takım Seçmeleri - Son Dakika
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Muaythai Süper Ligi'nde Milli Takım Seçmeleri

Balıkesir'de düzenlenen turnuvada sporcular 2025 Avrupa Şampiyonası için yarıştı.

02.12.2024 00:46
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Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından, 2025 Avrupa Şampiyonası'na milli takım seçmesi niteliği taşıyan Spor Toto Muaythai Süper Ligi 6. Ayak 1. Final Turnuvası Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Turnuva, Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin de destekleriyle yapılan turnuvada sporcular kıyasıya mücadele etti.

Federasyon Başkanvekili Korkmaz Atalay, müsabakalardan önce yaptığı konuşmada, kendilerine destek verenlere teşekkür ederek milli takıma seçilecek sporcuların Türkiye'yi yurt dışında temsil edeceğini anımsattı.

Sekiz maçın yapıldığı karşılaşmalarda, 60 kiloda Tuğçe Bektaş ile mücadele eden Aleyna Eskil, rakibini mağlup etti. Sercan Koç, 63 kiloda rakibi Ömer Bağcık'ı, 54 kiloda Nefise Atalay, Gizem İslam'ı, 81 kiloda Nejat Derin, Mehmet Ergön'ü yendi.

57 kiloda Ezgi Keleş, Sude Nur Basancı'yı, 57 kiloda Abdüssamet Uğurlu, rakibi Mustafa Özbek'i, 71 kiloda Hasan Arslan, Ekrem Yardımcı'yı, 88 kiloda Zeliha Nur Kamaç ise rakibi İlayda Bayar'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu.

Müsabakalarda galip gelen sporcularla, Türkiye'nin 2025 Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takımı oluşturulacak.

Karşılaşmaları izlemek için salona gelen seyirciler, büyük çekişmelere sahne olan maçlar sonucu sporcuları ayakta alkışladı.

Kaynak: AA

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