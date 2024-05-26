Muaythai ve kick boksta başarılarıyla dikkat çeken genç sporcu İbrahim Hıdır Görgülü, yeni hedeflerine odaklandı - Son Dakika
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Muaythai ve kick boksta başarılarıyla dikkat çeken genç sporcu İbrahim Hıdır Görgülü, yeni hedeflerine odaklandı

Muaythai ve kick boksta başarılarıyla dikkat çeken genç sporcu İbrahim Hıdır Görgülü, yeni hedeflerine odaklandı

20 yaşındaki İbrahim Hıdır Görgülü, muaythai ve kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları elde etmiş bir sporcu olarak dikkat çekiyor. Genç sporcu, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor ve hedeflerine ulaşmak için spor salonunda hazırlanıyor. İbrahim Hıdır Görgülü'nün ilk hedefi kick boksta Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birincilik elde etmek ve Türk bayrağını dalgalandırmak. Antrenörü de genç sporcunun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyor.

26.05.2024 11:07
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Muaythai ile kick boksta dünya ve Türkiye şampiyonlukları bulunan 20 yaşındaki İbrahim Hıdır Görgülü, yeni başarılar için çalışmalarını sürdürüyor.

Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde yaşayan genç sporcu, 2022'de muaythaide Türkiye ve dünya şampiyonu oldu.

İbrahim Hıdır Görgülü, bu yıl da kick boksta Antalya'daki Türkiye Şampiyonası ile İstanbul'daki Turkish Open WAKO Dünya Kupası'nda kürsünün ilk basamağına çıktı.

Elektrikçilik yapan İbrahim Hıdır, işinden arta kalan vakitlerini, yeni başarılara imza atmak için spor salonunda hazırlanarak geçiriyor.

"Hedefim Yunanistan'da Avrupa şampiyonluğunu kazanmak"

İbrahim Hıdır Görgülü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk hedefinin kick boksta Yunanistan'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinciliğe ulaşmak olduğunu öyledi.

Spor ile iş hayatını birlikte yürütmenin zorluklarına alıştığını aktaran İbrahim Hıdır, "İşten sonra dinlenmek yerine, hedeflerime ulaşmak için çalışıyorum. Bu şekilde şampiyonluklara hazırlanıyorum." dedi.

İbrahim Hıdır Görgülü, çevresi tarafından takdir edilmenin kendisini daha çok motive ettiğini belirterek, "Hedefim kick boksta Yunanistan'da Avrupa şampiyonluğunu kazanmak. Orada Türk bayrağını dalgalandırmak istiyorum. ???????İlerleyen yıllarda şampiyonluklarımı sürdürmek istiyorum. Antrenmanlarımı aksatmadan hedeflerime ilerleyeceğim." ifadelerini kullandı.

Antrenör Berkan Öner de İbrahim Hıdır ile gurur duyduğunu, genç sporcunun daha büyük başarılara imza atacağına inandığını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Muaythai ve kick boksta başarılarıyla dikkat çeken genç sporcu İbrahim Hıdır Görgülü, yeni hedeflerine odaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muaythai ve kick boksta başarılarıyla dikkat çeken genç sporcu İbrahim Hıdır Görgülü, yeni hedeflerine odaklandı - Son Dakika
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