Muaythaide dünya şampiyonluğu sevinci - Son Dakika
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Muaythaide dünya şampiyonluğu sevinci

04.06.2022 20:16
Muaythaide dünya şampiyonluğu sevinci

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 81 ülke içerisinde birinci olmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 81 ülke içerisinde birinci olmanın sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Federasyondan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hasan Yıldız, "İlklerin federasyonundan bir ilk daha yaşandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Muaythai Milli Takımımız 4 altın, 4 gümüş, 10 bronz madalya ile 81 ülke içerisinde dünya şampiyonu olmuştur. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, Muaythai Milli Takımımız tarih yazmıştır, tüm dünyada gıpta ile izlenen ülke olmanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hasan Yıldız, hiçbir başarının tesadüf olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sistematik çalışmayla yıllardır iyi muaythai yapan dünya ülkelerini hep yakından takip ederek, altyapıya önem verdik. Antrenör, teknik ekip donanımını zirveye çıkardık. Yönetimsel anlamda tam bir bütünlük sağlayarak, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle bu gururu yaşamanın kıvancı içerisindeyiz. Bu büyük başarımızı başta ülkemiz için can veren şehitlerimize armağan ediyoruz. Dualarını esirgemeyen tüm ülkemiz insanına armağan ediyoruz. Bu başarıyı cennet ülkemize yaşatan asil milletin asil çocuklarının alınlarından öpüyoruz."?

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Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Dünya Şampiyonası, Togo Cumhuriyeti, Hasan Yıldız, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muaythaide dünya şampiyonluğu sevinci - Son Dakika

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