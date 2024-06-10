Muaythaiye olan ilgi her geçen gün artıyor - Son Dakika
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Muaythaiye olan ilgi her geçen gün artıyor

Muaythaiye olan ilgi her geçen gün artıyor

Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, muaythaiye gösterilen ilginin her geçen gün arttığını ve bu sporda 150 bin lisanslı sporcunun olduğunu söyledi. Muaythainin 2 bin yıllık geçmişi olan geleneksel bir spor dalı olduğunu belirten Demir, Türkiye'nin son 2 yıldır dünyada takım halinde birinci sırada bulunduğunu dile getirdi. Muaythainin görünürlüğünün artmasıyla birlikte salonlara gelen insan sayısının arttığını ve her geçen sene oranın yüzde 30 arttığını belirten Demir, gençlerin sağlıklı olması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun öneminin veliler ve yöneticiler tarafından kavrandığını ifade etti. Türkiye'nin muaythaideki başarısının liyakate dayalı bir sistem kurmalarından kaynaklandığını belirten Demir, ayrıca kötü alışkanlıklara karşı yürütülen projelerin olduğunu ve bütün mahallelerde spor salonlarının açıldığını söyledi.

10.06.2024 11:17
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Türkiye Muaythai Federasyonu Asbaşkanı Halil Demir, muaythaiye gösterilen ilginin her geçen gün arttığını ve bu sporda 150 bin lisanslı sporcunun olduğunu söyledi.

Halil Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, muaythainin 2 bin yıllık geçmişi olan geleneksel bir spor dalı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin son 2 yıldır dünyada takım halinde birinci sırada bulunduğunu dile getiren Demir, şöyle konuştu:

"Muaythainin görünürlüğü arttı. Artık salonlara gelip 'Ben muaythai sporu yapmak istiyorum.' diyen insan sayısı arttı. Her geçen sene oranımız yüzde 30 artıyor. Gençlerin sağlıklı olması ve bir takım kötü alışkanlıklardan uzak tutulması için sporun ne kadar önemli olduğunu veliler ve yöneticiler kavradı. Rüzgar arkamızda, çok hızlı bir şekilde büyüyüyerek ilerliyoruz. Şu anda 150 bin lisanslı sporcumuz var. Özel ders alan ve spor salonlarına gidip de lisans çıkarmayan sporcularımızı da eklediğimiz zaman 350 bine yakın faal sporcumuz var."

Halil Demir, Türkiye'nin muaythaide iyi yerlere geldiğini belirterek, "Muaythainin kendi içerisindeki liyakatla çok iyi yerlere geliyoruz. Biz de sporcu birinci olduğu zaman seçme dahi olamadan direkt Dünya Şampiyonası'na gider. Ayrıca en çok milli takıma sporcu veren antrenörümüz de milli takım kadrosunda yerini alır. Tamamen liyakata dayalı bir sistem kurduk ve bu da bize başarıyı getirdi." ifadelerini kullandı.

-"Kötü alışkanlıklara karşı yürütülen projelerimiz var"

Kayseri Valiliği öncülüğünde yürütülen "Erdemlerimizle Varız Projesi"ni (ERVA) çok önemsediklerini aktaran Demir, projenin tabana yayılması için bütün mahallelerde spor salonları açıldığını belirtti.

Halil Demir, gençlerin muaythaiye ilgisini artırmak için birçok çalışma yürüttüklerini anlatarak, "Özellikle okullarda çeşitli projeler hayata geçirdik. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ile Valiliklerin bir takım projeleri bulunuyor. Uyuşturucuya ve bir takım kötü alışkanlıklara karşı yürütülen projelerimiz var. Hemen hemen bütün mahallelerde özel spor kompleksleri var ve dersler veriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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