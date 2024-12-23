Mudanya'da ATV Macerası

Spor

Mudanya'da düzenlenen ATV off-road parkuru, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

Mudanya ATV Offroad Grubu'nun organize ettiği etkinlikte, 13 kişilik ATV tutkunu grup, kırsaldaki Yörükali, Ülküköy, Dereköy, İpekyayla, Mirzoba ve Çepni mahallelerinde zorlu parkuru başarıyla tamamladı.

Grup organizatörü Seçkin Akpınar ve grup rehberi Eren Aldemir öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılar çamur, çukur, rampa ve virajlı yollardan geçerek zorlu parkurda mücadele etti.

Mirzoba kırsalında verilen molada, üyeler beraberlerinde getirdikleri sucukları pişirip yedi ve ateş yakarak ısındı.

Mola sonrası çevre temizliği yaparak parkura devam eden grup, etkinliği başarıyla tamamladı.