Mudanya'da DOCA Tirilye Ultra Koşusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mudanya'da DOCA Tirilye Ultra Koşusu

Mudanya\'da DOCA Tirilye Ultra Koşusu
02.06.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mudanya'da 6 Haziran'da düzenlenecek koşuda 1040 sporcu, tarihi ve doğal güzelliklerde yarışacak.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde "DOCA Tirilye Ultra" koşusu 6 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"Tarihin İzinde Koş" temasıyla bu yıl ikincisi düzenlenecek organizasyonda sporcular, 15K, 30K ve 60K parkurlarında mücadele edecek.

Etkinliğe katılması beklenen 25 farklı şehirden 1040 sporcu, Mudanya'nın eşsiz doğasında koşacak.

Koşunun tanıtım toplantısında konuşan Bursa Vali Yardımcısı ve Mudanya Kaymakam Vekili Mustafa Güney, DOCA Tirilye Ultra'nın yalnızca bir spor etkinliği olmadığını söyledi.

Organizasyonun Mudanya ve Tirilye'nin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılması açısından önemli olduğunu belirterek, etkinliğe katkı sunan tüm kurumlara teşekkür etti, sporculara başarılar diledi.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da organizasyonun bölge turizmine katkı sağlayacağını vurgulayarak, tarihi ve doğasıyla öne çıkan Mudanya'nın spor aracılığıyla daha geniş kitlelere tanıtılacağını anlattı.

Toplantıya, Mudanya Emniyet Müdürü Serdar Makineci, Mudanya Jandarma Komutanı Yarbay Ercan Yavuz, Mudanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Çağlar Yeni, Bursa Koşu Akademisi Başkanı Ünal Çelik, kurum temsilcileri ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Kültür, Turizm, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mudanya'da DOCA Tirilye Ultra Koşusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu Yakınları 10 gün ulaşamadı, asansör boşluğunda ölü bulundu
Buca Belediyesi’ne operasyonda yeni detaylar Rüşveti “sabun“ diyerek gizlemişler Buca Belediyesi'ne operasyonda yeni detaylar! Rüşveti "sabun" diyerek gizlemişler
Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu Bir çoban, kaya oyuğunda tesadüfen hazine değerinde doğal bal buldu

16:28
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
Eski futbolcu Ümit Karan tahliye edildi
16:26
Kılıçdaroğlu’ndan Berhan Şimşek’e A Takımı’nda yeni görev
Kılıçdaroğlu'ndan Berhan Şimşek'e A Takımı'nda yeni görev
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:53
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
Varını yoğunu altına yatıranları yıkan haber
15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:14
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti Dikkat çeken dosya detayı
Bakan Çiftçi ile Bakan Gürlek, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti! Dikkat çeken dosya detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 16:47:25. #7.13#
SON DAKİKA: Mudanya'da DOCA Tirilye Ultra Koşusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.