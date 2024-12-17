Mudryk'in İdrar Testinde Yasaklı Madde Bulundu

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İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mykhailo Mudryk'in numunesinde yasaklı madde tespit edildi.

Londra kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki sol kanat oyuncusunun rutin idrar testinde olumsuz bulguya rastlandığının İngiltere Futbol Federasyonu tarafından paylaşıldığı belirtildi.

Mudryk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir zaman bilerek yasaklı madde kullanmadığım ve kural ihlalinde bulunmadığım için bu durum tam bir şok etkisi yarattı. Bunun neden gerçekleştiğini öğrenmek için ekibimle çalışma içindeyim. Yanlış bir şey yapmadığımı biliyorum. Yakında sahalara döneceğim konusunda umutluyum. Sürecin gizliliği nedeniyle daha fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Umarım en kısa sürede bunu gerçekleştirebilirim." ifadelerini kullandı.

2023 Ocak'tan bu yana Chelsea'de forma giyen Ukraynalı oyuncuya, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından geçici men cezası verilmesi bekleniyor.