Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu törende başarılı takımları kupayla ödüllendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun düzenlediği 32. Ödül Töreni'nde 2025-2026 futbol sezonunda derece elde eden takımlar kupa ve ödüllerini aldı. Törene Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş katıldı; İl Müdürlüğü başarılı sporcu, antrenör ve kulüpleri tebrik etti.
Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen 32. Ödül Töreni'nde, 2025-2026 futbol sezonunda başarı elde eden takımlara kupaları takdim edildi.
Düzenlenen ödül törenine Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş da katıldı. Amatör futbol camiasını bir araya getiren törende, sezon boyunca mücadele ederek derece elde eden takımlar kupa ve ödüllerini aldı. Törende sporcuların ve kulüplerin sezon boyunca ortaya koyduğu emek ve başarılar kutlanırken, amatör sporun gelişmesine katkı sağlayan antrenörler ve kulüp temsilcileri de takdir edildi. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, başarı elde eden sporcular, antrenörler ve kulüpler tebrik edilerek Muğla'da amatör futbola emek veren herkese teşekkür edildi.
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