Muğla Bisiklet Takımı Tour of Türkiye'ye Hazır
Muğla Bisiklet Takımı Tour of Türkiye'ye Hazır

17.04.2026 20:33
Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental Bisiklet Takımı, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda yarışacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Continental (Kıta) Bisiklet Takımı, 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda (Tour of Türkiye) yarışmaya hazırlanıyor.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın girişimleriyle kurulan ve kentin spor tarihindeki ilk kıta takımı olma özelliğini taşıyan ekip, dünyanın en prestijli bisiklet organizasyonlarından birinde Muğla'yı temsil edecek.

25 Nisan'da İzmir Çeşme'den başlayacak turda, Muğla ekibi 12 kişilik teknik ve sporcu kadrosuyla yer alacak.

Hazırlıklar Muğla kampıyla sürüyor

Yedi sporcu, iki antrenör, iki sportif direktör, mekanisyen ve masörden oluşan Muğla Büyükşehir Continental Bisiklet Takımı, dev organizasyon öncesi Muğla'da kampa girdi. Takım, 23 Nisan'da İzmir'e geçerek yarışın başlangıç noktasına odaklanacak.

Muğla etapları ise 27 Nisan'daki Aydın-Marmaris etabı ile başlayacak, 28 Nisan'daki Marmaris-Kıran geçişinin ardından 29 Nisan'daki Marmaris-Fethiye etabı ile devam edecek.

"Muğla ismini dünyada duyuracağız"

Muğla Büyükşehir Bisiklet Takımı Koordinatörü İlker Cömert, yaptığı açıklamada, takımın kurulduğu ilk yıl olmasına rağmen prestijli yarışlarda önemli başarılar elde ettiğini söyledi.

Organizasyonun uluslararası yayınlarla milyonlarca kişiye ulaştığını vurgulayan Cömert, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük yarışlarından birinde Muğla ismini gururla taşıyacağız. Eurosport ve TRT üzerinden yapılacak canlı yayınlarla milyonlarca insanın izleyeceği bu yarışta ilimizin adını duyurmak paha biçilmez bir fırsat. Tarihimizde ilk kez bir Muğla takımının bu seviyede yarışacak olması bizleri heyecanlandırıyor. Bu oluşuma öncülük eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a teşekkür ediyor, tüm hemşerilerimizi etaplar boyunca sporcularımızı desteklemeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

