Muğla Bisiklet Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan madalya ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Yarışına katılan Muğla Bisiklet Takımı Türkiye 3.sü oldu.

Barış Akkoyun, Nurettin Emre Oruç ve Ömer Taha Yalçın'dan oluşan Muğla Bisiklet takımı rakiplerini geride bırakarak 3.lük kupasını Muğla'ya getirdiler. Muğla Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde bu sezon Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın destekleri ile kurulan Muğla Bisiklet Takımı kısa sürede elde ettiği başarı ile Türkiye çapında adından söz ettirdi.

Düzenledikleri Bisiklet etkinlikleri Turlar yarışlar ve organizasyonların yanı sıra kurdukları takımla Muğlalı bisiklet tutkunu genç ve çocukların Bisiklet yarışlarında da boy göstermesini istediklerini belirten Muğla Bisiklet İl Temsilcisi İlker Cömert; "Muğla Gençlik ve Spor bünyesinde kurduğumuz takım kısa sürede önemli başarılara imza attı. Kıbrıs'ta düzenlenen kapalı Maraş Bisiklet Yarışı ve Longbeach Granfondo'da ülkemize altın madalya kazandıran sporcularımız Türkiye Şampiyonasında güçlü rakipleri arasından sıyrılarak Türkiye 3.sü oldular. Tüm sporcularımızı antrenörlerimizi, kulüp görevlisi ve yöneticisi arkadaşları kutluyorum" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı'nın talimatları ile alınan bisikletlerle takımın kurulduğunu belirten Cömert, spora olan tutkusu ile kendilerine ayrı bir yol açan Vali Orhan Tavlı'ya armağan ettiklerini belirterek kendilerine destek verenlere de teşekkür etti.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 22-26 Haziran 2022 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenen Türkiye Bisiklet Yol Yarışında Türkiye 3.sü olan aynı zamanda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi sporcular, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik başta olmak üzere Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özcan Saygın'a teşekkür ettiler.

"Sırada Azerbaycan Uluslararası Bisiklet yarışı var"

Muğla Bisiklet Takımı Sporcuları Türkiye Şampiyonasının ardından 2 günlük dinlenmenin ardından 2-11 Temmuz 2022 tarihleri arasında Azerbaycan'da düzenlenecek Uluslararası Bisiklet yarışı için çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini belirttiler. - MUĞLA