Büyükşehir sporcuları 1 Ocak 2022 tarihinden bu güne kadar 9 aylık dönemde değişik branşlarda 180 madalya ve kupa kazanma başarısını elde etti. Muğla Büyükşehir Sporcuları, Okçuluk, izcilik, güreş, satranç, atletizm, dans, masa tenisi ve engellik okçuluk dallarında toplamda 41 altın madalya, 34 gümüş madalya, 45 bronz madalya, 24 altın kupa, 15 gümüş kupa ve 21 bronz kupa kazandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Büyükşehir sporcuları 9 ayda 180 madalya ve kupa kazandı - Son Dakika

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