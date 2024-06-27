Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Minikler İl Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti - Son Dakika
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Minikler İl Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekvando Minikler İl Şampiyonası\'nda büyük başarı elde etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Tekvando Minikler Muğla İl Şampiyonası'nda 10 ilçeden ve 13 farklı kulüpten toplam 90 sporcu arasında büyük başarı elde etti. Kulüp, 2 il şampiyonluğu, 2 il ikinciliği ve 6 il üçüncülüğü kazandı.

27.06.2024 14:56  Güncelleme: 14:57
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Tekvando Minikler Muğla İl Şampiyonası Menteşe ilçesinde gerçekleştirildi. Şampiyonaya 10 ilçeden, 13 farklı kulüpten toplam 90 sporcu katıldı. Heyecan dolu müsabakaların ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü büyük başarı elde etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü şampiyonaya 14 sporcu ile katıldı ve 10 sporcusu dereceye girdi. Bu yıl da büyük çekişmeye sahne olan müsabakalarda minik sporcuların performansları izleyenleri büyüledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü il şampiyonasına damga vuran kulüpler arasında yer aldı. Kulübün başarılı sporcuları arasında 33 kg Minik Erkeklerde Fatih Ramazan Aysan ve 45 kg Minik Erkeklerde Mustafa Alp Kayadibi il şampiyonu olarak büyük başarı elde etti. Büyükşehir Belediyesi sporcuları, turnuvada toplamda 2 il şampiyonluğu, 2 il ikinciliği ve 6 il üçüncülüğü kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras Menteşe ilçesinde düzenlenen ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor kulübünün büyük başarı elde ettiği Tekvando Minikler Muğla İl Şampiyonası sonrası tüm sporcuları ve antrenörleri Naz Göktaş'ı kutladı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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