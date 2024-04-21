Muğla Büyükşehir Belediyesi Sporcuları Ulusal Egemenlik Kupası\'nda Başarı Elde Etti

Spor

Türkiye Şampiyonası'nın 2024 yılı ikinci ayı olan Ulusal Egemenlik Kupası 17-21 Nisan tarihleri arasında Antalya'da yapılıyor. Yatağan Bencik Mahallesinde Dr. Ejder Sözen tarafından yarışmalara hazırlanan okçular, Antalya'da büyük başarı elde etti.

Aynı zamanda bu yarışma Haziran ayında Avrupa Gençlik Şampiyonası'na gidecek olan 21 yaş altı ve 18 yaş altı milli takımlarını belirlemek için seçme niteliği taşıyan bu önemli yarışmaya 9 sporcuyla katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları sıralama ve takım maçlarını tamamladı.

Tamamlanan iki gün sonucunda Hazal Burun 21 Yaş Altı Kadınlar Türkiye Şampiyonu, Eftal Duru Kaya 18 Yaş Altı Türkiye Üçüncüsü oldu. Takım maçları sonucunda Hazal Burun, Eftal Duru Kaya ve Ecesu Demircan'dan oluşan 21 Yaş Altı Kadın Bayan Takımımız ve Türkiye Şampiyonu olan Emircan Haney ve Hazal Burun'dan oluşan karışık takım Türkiye Şampiyonu olarak yarışmayı tamamladı.

Yarışmada derece elde eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları Avrupa Gençlik Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - MUĞLA