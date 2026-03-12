Muğla Büyükşehir Para-Okçuluk takımından Türkiye üçüncülüğü

Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupasından Türkiye üçüncülüğü ile döndü.

09-10 Mart 2026 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda (TSP-1) mücadele eden Muğla Büyükşehir Belediyesi sporcuları bireysel ve takım kategorilerinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Para-Okçuluk Sporcuları Semray Taş Özer ve İsa Umut Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesislerinde 21 farklı spor kulübü ve 56 sporcu katılımı ile gerçekleştirilen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda (TSP-1) mücadele ettiler. Büyükşehir Belediyesi sporcusu Semray Taş Özer, Para Makaralı Yay kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Para Makaralı Yay Mix Takım kategorisinde de Semray Taş Özer ve İsa Umut rakiplerini geride bırakarak Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya kazandılar.

Başkan Aras; "Muğla'mızı ve ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuların yetişmesini amaçlıyoruz"

Birçok branşta Muğla'yı başarıyla temsilden sporcularımızla grur duyduklarını belirten Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Antalya'da düzenlenen turnuvada Türkiye üçüncülüğüyle gururlandıran Büyükşehir Belediyesi okçularını tebrik ederek şunları ifade etti:

"Her yaştan hemşerimizin ve özellik gençlerimizin spor yapabilmesi, yeteneklerini keşfetmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bir ömür sürmesi için spora yatırımımız sürüyor. Okçuluktan masa tenisine, voleyboldan taekwondoya her branşta Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak varız. Muğla'mızı, yeri geldiğinde Milli takımda ülkemizi başarıyla temsil eden sporcuların yetişmesini amaçlıyoruz. Antalya'da düzenlenen 18 Mart Çanakkale Şehitleri Para Okçuluk Türkiye Kupası'nda Muğla'mızı başarıyla temsil eden okçularımızı ve antrenörleri Alpaslan Özer'i kutluyorum" - MUĞLA