Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi

Muğla\'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nda 254 bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirdi. Yarış, darbe girişiminin yapıldığı otelde sona erdi ve ödül töreni düzenlendi.

15.07.2024 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 7.'si düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı'nda ter döken 254 bisikletçi, 15 Temmuz şehitleri için 62 kilometre pedal çevirdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı Marmaris'te sona erdi. Muğla'dan başlayan etapta 44 ilden 254 sporcu 62 kilometrelik yolda dereceye girmek için pedal çevirdi. Yarış, 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'nün, darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin yapıldığı otelde sona erdi. Şehitler için pedal çeviren ve dereceye giren sporcular için otelin plajında kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi.

13 farklı kategoride gerçekleştirilen yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve ilçedeki kurum müdürleri tarafından takdim edildi. Organizasyon ödül töreninden sonra gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Marmaris, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi - Son Dakika


15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
13:27 Çeşme’de orman yangını Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi Çeşme'de orman yangını! Alevler, 4 saat içerisinde bölgeyi tanınmaz hale getirdi
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
14:44 Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları Ünlülerden, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
14:35 Hindistan’da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı Hindistan'da demiryolu köprüsünün üstünde fotoğraf çeken çift, trenin altında kalamamak için 27 metre yükseklikten atladı
14:27 İzmir’de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay İzmir'de 2 kişinin can verdiği elektrik akımı ihmalinde kahreden detay
14:19 İrfan Can Eğribayat’tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var İrfan Can Eğribayat'tan, imza isteyen taraftara olay yanıt: Olum dronelar falan var
13:50 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! 17 terörist etkisiz hale getirildi
13:50 Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi Yeni dizisi için imaj değiştiren Ertan Saban, yeni haliyle beğenilmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 16:09:19. #1.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 15 Temmuz Şehitlerini Anma Bisiklet Yol Yarışı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement