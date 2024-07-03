Muğla'da 25. Üniversitelerarası Köyceğiz Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Muğla'da 25. Üniversitelerarası Köyceğiz Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Başladı

Muğla\'da 25. Üniversitelerarası Köyceğiz Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 25. Türkiye Üniversitelerarası Köyceğiz Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası başladı. Şampiyona, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Köyceğiz Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek.

03.07.2024 12:31  Güncelleme: 12:33
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 25. Türkiye Üniversitelerarası Köyceğiz Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası başladı.

25. Üniversitelerarası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Köyceğiz Belediyesi işbirliğiyle 02-05 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 25. Üniversitelerarası Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası 2 Temmuz Salı günü saat 19.00'da Atatürk heykeline çelenk koyma töreni ile başladı. Çelenk koyma töreninde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı söylendi. Akabinde Köyceğiz Delta Plajına kadar Atatürk Kordonu boyunca geleneksel şampiyona yürüyüşü yapıldı. Köyceğiz Delta plajında Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Serdar Eler ve Üniversite Sporları Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Günay'ın açılış konuşmalarından sonra plaket takdimi yapıldı. Yapılan konuşmalarda Turnuvanın Köyceğiz Belediyesi ev sahipliğinde, 1998 yılında başladığı ve 24 yıldır devam ettiği belirtildi. Turnuvaya katılan takımlara başarı dileğinde bulunuldu. Ardından erkek Milli takım oyuncuları arasında gösteri maçı gerçekleştirildi. Üniversitelerarası Plaj Hentbol şampiyonasında 14 üniversite takımı mücadele edecek. Folklor ekibinin sunduğu gösterinin ardından Plaj Hentbol Şampiyonası ilk gün yemek programı ve Futbol Milli Takımının maçının izlenmesi ile sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muğla'da 25. Üniversitelerarası Köyceğiz Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla'da 25. Üniversitelerarası Köyceğiz Prof. Dr. Yaşar Sevim Plaj Hentbol Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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