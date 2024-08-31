Muğla'da 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'da 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor

Muğla\'da 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası Devam Ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası devam ediyor. Turnuvaya Türkiye'nin her bölgesinden 41 takım katılıyor.

31.08.2024 22:35  Güncelleme: 22:36
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası sürüyor.

Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Köyceğiz Akademi Spor Kulübü'nün birlikte düzenlediği Evinin Sultanları ve Efeleri Plajda 30 Ağustos 3. Zafer Kupası Veteran Plaj Voleybolu Turnuvası Köyceğiz Delta Plajında tüm hızıyla sürüyor. Köyceğiz 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvasına Türkiye'nin her bölgesinden 41 takım katılıyor. Köyceğiz 3. Zafer Kupası Plaj Voleybolu Turnuvası 29 Ağustos Perşembe günü başlarken, 30 Ağustos Zafer Kupası Ege Bölgesi Veteranlar Plaj Voleybolu Turnuvası'nda ikinci gün Köyceğiz Gençlik Spor-Köyceğiz Veteran, Muğla Voleybol Derneği-1 Acılar, Kaf Kaf-Köyceğiz Aslanları, Muğla Voleybol Derneği-Köyceğiz Belediye Spor (A), Dream Team- Jandarma Muğla, Sığla Team-Altın Kızlar, Takım Taklavat-Sağlık Spor, Twister-Tie Break Mamaris, Dream Team-Tarım, Antalya Team-Muğla Voleybol Derneği, Üçlü Piriz-Yarasalar, Köyceğiz Gençlik Spor-Yakamoz, Uyumsuzlar-Dream Team takımları mücadele etti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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