Muğla\'da Amatör Spor Haftası Kutlamaları Başladı

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Amatör Spor Haftası kutlamaları Menteşe Kışla Parkında yapılan yürüyüş ve spor etkinlikleri ile başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu işbirliğinde her yıl düzenlenen Amatör Spor Haftası' bu yıl 7-11 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Muğla'daki Amatör Spor Haftası kutlamaları Menteşe Kışla Parkında yapılan yürüyüş ve spor etkinlikleri ile başladı. Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Yavuz Karahasanoğlu, Gençlik ve Spor Şube Müdürleri Doğukan Doğan ile Ozan Aslan, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Sekreteri Mustafa Yandık, antrenörler ve çok sayıda sporcunun katıldığı etkinliklerde, sporcular basketboldan masa tenisine, taekwondodan judoya, cimnastikten futbola birçok branşta gösteriler gerçekleştirdi.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Amatör Spor Haftasında her yaştan insanın spor yapabileceği şekilde düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulması, sporun tabana yayılması ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak amacıyla tüm Muğla'da etkinliklerimiz başladı ve bu hafta boyunca devam edecek. Spora ilgi duyan tüm gençlerimizi spor tesislerimize davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA