Köyceğiz Su Sporları Merkezi'nde oluşturulan parkurda yapılan şampiyonaya Muğla, Ankara , Diyarbakır , Sinop , Rize , İstanbul , Bingöl ve Tunceli 'den kız ve erkeklerde 23 takımdan 185 sporcu katılıyor.

Kaynak: AA

Köyceğiz, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Muğla'da ANALİG Rafting Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

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